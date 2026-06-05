北海道千歳市の住宅街で、男女あわせて3人が刃物で刺されるなどし、女性1人が死亡しました。

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記者（4日夜）

「現場のアパート前では警察官が遺留品などを詳しく調べています。刃物のようなものもみられます」

物々しい雰囲気となった住宅街。4日夜、北海道千歳市で男女あわせて3人が刃物で刺されるなどする事件がありました。

■目撃した人「大きい声で言い合ってるなって…」

事件直後の様子を目撃していた人は…

事件直後の目撃者

「すごく叫んでて、最初見てたときは大きい声で言い合ってるなって感じで。下見たとき女性の方が1人倒れてて、ただごとじゃないなと思って」

■警察含む3人が被害に インドネシア国籍の男（27）を逮捕

殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、インドネシア国籍のマハムディ・アグン・ラクサナ・アジ容疑者（27）。被害にあったのは容疑者の知人とみられる21歳のスリ・ラハユさんと、ラハユさんの知人男性と、警察官です。

ラハユさんは腹部を刺され病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。

容疑者は駆けつけた警察官の目の前でラハユさんを刺していたことが新たにわかりました。

容疑者は警察の調べに対し「殺そうと思って刺しました」と容疑を認めていて、警察が動機を調べています。