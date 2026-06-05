6月5日、愛知県警は名古屋市の中川区の名古屋市立工業高校で、高額報酬などと謳い犯罪の実行役を募集するいわゆる「闇バイト」の危険性について説明しました。

【写真を見る】｢闇バイトはバイトではない、犯罪です｣ 応募する少年の約6割が知人の紹介 ｢犯罪組織にとっては捨て駒・使い捨て｣ 警察が高校生に“危険性”を説明 愛知

（愛知県警）

「闇バイトはバイトではない、犯罪です」



闇バイトに応募する少年の約6割が知人の紹介だとして、もし犯罪組織に個人情報を渡してしまっても、両親や警察などにすぐに相談して欲しいと呼びかけました。

少年の検挙数… 愛知県4年連続で増加

警察によりますと、愛知県内では高校生などの少年の検挙が4年連続で増加しています。



（参加した学生）

「（闇バイトに）関わっただけで、自分の人生だけでなく周りの人にも影響を与えてしまうのが怖いと感じた」



（中川警察署 石田康洋警部）

「犯罪組織にとっては捨て駒・使い捨て。勇気を持って（関係を）断ち切ってほしい」