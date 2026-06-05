初戦の相手オランダを現地取材　ソウルフード“ニシン”がパワーの源？　「強敵」と名前挙がる「上田綺世」が撃破のカギか　サッカーワールドカップ

“優勝”を目標に掲げる森保ジャパン。

その行く手に立ちふさがる初戦の相手、強豪オランダにFNNが取材に入りました。

人口約1,800万人。

国土は九州とほぼ同じで決して“大国”ではないオランダですが、訪ねたスポーツバーでまず驚かされたのは、男性たちの身長の高さでした。

実はオランダは平均身長が世界で最も高い国。

男性は183.8cm、女性は170.4cmと、日本より平均で10cm以上高いというデータがあります。

この“高さ”に加え“フィジカルの強さ”が、オランダ代表の大きな武器なんです。

その強さの秘密を探るべく取材班が訪れたのは、100以上のお店が並ぶ、地元で有名な巨大フードマーケット“マルクトハル”。

オランダ料理の他、アジアや中東・地中海料理など“世界の味”を楽しめる、観光客にも人気スポットです。

カラフルなチーズやスパイスが目を引く中、“強さの秘密”だと定員が勧めるのが、青魚の「ニシン」です。

ビタミンA・B・D・Eが含まれるニシンに、ビタミンCが摂れるタマネギをたっぷり乗せた、栄養満点のまさに“パワーフード”！

オランダでは尻尾をつまんで“丸かじり”にするのが伝統的な食べ方だということです。

これぞ、オランダ代表のパワーの源！？

これに対する森保ジャパンは初戦を日本時間15日に控える中、地元ファンにスコア予想をお願いしました。

すると、「2対3でオランダが勝つね」「2対1でオランダの勝利になると思うな」「君たちはグループ2位になるぜ」など、日本はこれまで1度もオランダに勝利したことがなく、今大会もオランダが勝つという予想が目立ちました。

そんな中、強敵だと名前が挙がったのが、オランダの名門「フェイエノールト」に所属する、上田綺世選手（27）。

今シーズン、オランダリーグで日本人初の得点王に輝いた森保ジャパンのエースは、現地でも認められていました。

さらに、オランダのサッカーを追い続けてきた現地リポーターのスコア予想は、「2対1で日本が勝つでしょう。日本はベスト8やベスト4に進出する可能性がある。今回がそのチャンスだろう」と、なんと「日本が勝つ」と堂々の予想。

ESPNサッカーリポーター シンクレア・ビショップさん：

ウエダは全ての能力が秀でた選手です。全ての国が日本を恐れているはずです。

オランダを撃破し、悲願の初勝利へ！

敵を知り尽くす“絶対的エース”上田選手のゴールに期待です。