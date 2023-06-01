【Zoff｜DRAGON QUEST】 6月5日 発売 価格：メガネ8型9種（内EC限定2型2種） 11,100～16,600円（セットレンズ代込）など

インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、スクウェア・エニックスが展開する「ドラゴンクエスト」シリーズとの40周年記念コラボレーションアイウェアコレクション「Zoff｜DRAGON QUEST」を6月5日に発売する。全国のZoff店舗およびZoff公式オンラインストアほかで発売される。

今回発売されるのは、スライムをはじめとするモンスターや装備品など、冒険の記憶を呼び起こすモチーフを随所に落とし込んだアイウェアコレクション。モンスターたちの特徴をさりげなく盛り込んだデザインの「モンスター」コレクションやロトの装備と天空の装備をモチーフにした「ゆうしゃ」コレクション、シリーズを象徴するアイテムをデザインに落とし込んだWEB限定シリーズ「アイテム」コレクションなど、様々な商品がラインナップされている。

また、雑貨コレクションでは、メガネ拭きやメガネケース、マスコットクリーナー、グラスホルダーなど、スライムの仲間たちを中心としたメガネグッズが展開される。

「モンスター」コレクション

各モンスターの特徴をさりげなく盛り込んだデザイン。

「スライム モデル」

スライムをラバー素材で表現。サイドのメタルパーツとテンプルエンドにスライムをデザイン。

ZN261005_14E1

価格：11,100円

ZN261G14_14E1（EC限定）

価格：13,300円

ZN261G13_14E1、ZN261G13_14E2（EC限定）

価格：11,000円

「スライム サングラス モデル」

特許構造「SNAP GRIP」をスライムカラーにして搭載。フロントピンとテンプルエンドにスライムをデザイン。

ZA261G03_12A1

価格：12,200円

「はぐれメタル モデル」

跳ね上げ構造で、ヨロイのはぐれメタルとテンプルエンドのあぶく模様がポイント。

ZY262011_15F1（他EC限定1色）

価格：15,500円

「スライムナイト モデル」

右手の剣と左手の盾をサイドパーツで再現。スライムをラバー素材で表現し、テンプルエンドにスライムをデザイン。

ZC262001_14F1

価格：13,300円

「ゴーレム モデル」

テンプルの内側には特徴的なゴーレムの目。外側には代名詞の腕と拳を表現。

ZA261012_43A1

価格：11,100円

「ベビーパンサー モデル」

サイドパーツの肉球とテンプルエンドの尻尾でベビーパンサーを表現。シェイプも丸くかわいらしいデザインになっている。

ZN262003_49E1

価格：13,300円

「ゆうしゃ」コレクション

「ロトの勇者 モデル」

テンプルの中にロトの剣が刺さっているように表現。テンプルエンドには盾をデザイン。

ZF261001_14E1

価格：16,600円

「天空の勇者 モデル」

テンプルの上から天空の剣が被さっているように表現。テンプルエンドには盾をデザイン。

ZF261002_14E1

価格：16,600円

「アイテム」コレクション

「ラーのかがみ モデル」

真実を映し出す、ラーの鏡をデザインに落とし込んだサングラス。光沢のあるレンズでミラーを表現。

ZF262G03_62A1（EC限定）

価格：13,300円

「まほうのカギ モデル」

テンプルに入れ込んだまほうのカギで扉が開く様子をテンプルの開閉で表現。

ZF262003_14F1（EC限定）

価格：13,300円

付属品（オリジナルケース・メガネ拭き）

全てのメガネとサングラスに、めがねスライムと周年ロゴをプリントしたケースと「めがねだいじに」が入ったオリジナルコマンド柄のメガネ拭きがセットになっている。

アクセサリー

メガネ拭き

メガネケース

【スライム メガネ拭き/価格：900円】【はぐれメタル メガネ拭き/価格：900円】【職業ドット メガネ拭き/価格：1,500円】【モンスタードット メガネ拭き/価格：1,500円】

メタルスライム メガネケース/価格：2,000円

マスコットクリーナー

グラスホルダー

「Zoff｜DRAGON QUEST」

【スマイルスライム マスコットクリーナー 眼鏡スライム/価格：2,500円】【スマイルスライム マスコットクリーナー 眼鏡スライムコロネ/価格：2,500円】【はぐれメタル グラスホルダー/価格：2,500円】

種類、価格

・メガネ 8型9種（内EC限定2型2種）/価格：11,100～16,600円（セットレンズ代込）

・サングラス 4型5種（内EC限定3型4種）/価格：11,000～13,300円

※サングラスは＋3,300円～で度付きレンズへの変更が可能。

※すべてのメガネとサングラスにオリジナルケースとメガネ拭き付き

・雑貨

メガネ拭き/価格：900～1,500円

メガネケース/価格：2,000円

グラスホルダー/価格：2,500円

マスコットクリーナー/価格：2,500円

取扱店舗：Zoff店舗（アウトレット店を除く）、Zoff公式オンラインストア他

※全ての商品画像はイメージです

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