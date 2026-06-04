牧場で暮らすワンコたちが鬼ごっこを始めたと思ったら…！？爆笑間違いなしの光景が話題を呼び、投稿は記事執筆時点で28万回再生を突破。「なにこの可愛い追いかけっこ」「アニメじゃんｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：北海道の牧場で暮らす2匹のワンコ→突然『鬼ごっこを始めた』と思ったら…コントのような光景】

牧場で暮らすワンコたちの鬼ごっこ♪

TikTokアカウント「pcpcfarm」に紹介されたのは、2匹のワンコが鬼ごっこをしている投稿。北海道の牧場でのびのびと暮らしているワンコたちは、この日、干し草の周りで追いかけっこを始めたといいます。

一緒に走り回っていた2匹ですが、途中から1匹の姿が見えません…。後からきたワンコが『あれれ？』とでもいうように、キョロキョロ辺りを見回していると、干し草の後ろからぴょこっともう1匹のワンコが顔をだしたそう。

ぴょこっと出した可愛いお顔♡

『いた！！』と気づいてすぐに走り出しますが、顔を出したワンコも追いつかれないように走り始めます。まるで「すれ違いの鬼ごっこ」のような状態に。これでは一生捕まえることなどできません…！

何よりも干し草の上からぴょこっと出したお顔の可愛さは悶絶級。もう1匹のワンコを『どこだどこだ？？』と探しているイタズラッ子のような表情には、見ているこちらがニンマリしてしまいます。

コントのような展開に爆笑！

その後は攻守交替。もう1匹のワンコがひょっこり顔を出して同じようにキョロキョロ…。すぐに気付いたワンコが『みーつけた！』とばかりにガバッと飛び込んで行ったそう。

ワンコ同士の無邪気な遊びには思わず頬も緩んでしまいます。あまりに楽しそうに走り回る姿を見ると、仲間に入れてほしくなってしまいますね。鬼になっても捕まえることはできませんが…(笑)

まるでコントのような可愛すぎる鬼ごっこは、多くの人にとびきりの笑顔を届けたのでした。

この投稿には「一生見ていられる」「アニメじゃん！」「最後ルール違反ｗｗ」など、多くの爆笑コメントが寄せられています。

TikTokアカウント「pcpcfarm」には、牧場で暮らすワンコたちの姿が紹介されています。大自然の中、生き生きと過ごす姿に癒されてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「pcpcfarm」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております