■大谷翔平も実践、楽しい結婚生活を送る方法

6月はジューンブライドの季節。幸せなムードが漂う一方で、長年連れ添ったパートナーとの関係や、異性との向き合い方に悩むミドル世代も多いのではないでしょうか。本稿では、プレジデントオンラインでアクセスを集めた、男女の生物学的な違いを知り、良好な関係を築くヒントとなる3本の記事を厳選しました。

1本目は、解剖学者の養老孟司さんとエッセイストの阿川佐和子さんの対談です。ほとんどの動物が持っていない「閉経」という機能を人間が有している理由を解説するとともに、中年以降の女性は生き物としてムダかという疑問を投げかけています。繁殖期がなくなった人間の特殊な仕組みを他の生物と比較することで、男女の違いの本質に迫ります。

2本目も両氏の対談から夫婦関係の本質をひもときます。現代のカップルは気楽な関係として同棲を選びがちですが、養老さんは銀座ママと話した際に「同棲は成長しない」という意見で一致。いつでも別れることができる「自由な同棲」にはない、「不自由な結婚」だからこそ得られる学びの正体を明かします。

3本目は、銀座の高級クラブオーナー・伊藤由美さんが明かす「いい夫」の条件です。大谷翔平選手も実践している、年収でも容姿でもない結婚生活を長続きさせるための秘訣を紹介します。

結婚生活には楽しいことも苦しいこともあります。男性と女性の違いを理解して、互いに心地よい関係を築くためのヒントとしてお役立てください。

■｢中年以降の女性は生物学的にはムダ｣養老孟司と阿川佐和子が忖度抜きで語った"生き物としての男女の壁"

（2026年2月13日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／Yue_）

生物としての人間にはどのような特徴があるのか。解剖学者の養老孟司さんとエッセイストの阿川佐和子さんとの対談を収録した『男女の壁』（実業之日本社）より、一部を紹介する――。〈続きを読む〉

■養老孟司と｢銀座ママ｣の意見が完全一致…両者が｢ダラダラ恋愛｣より｢今すぐ結婚しなさい｣と説く納得の理由

（2026年2月12日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／Free art director）

夫婦関係を良好に保つためには、どうすればいいのか。解剖学者の養老孟司さんとエッセイストの阿川佐和子さんとの対談を収録した『男女の壁』（実業之日本社）より、一部を紹介する――。〈続きを読む〉

■銀座ママ｢夫にするなら大谷翔平のような人が良い｣…お金でも､ルックスでもない｢いい夫｣の意外な共通点

（2025年10月9日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／takasuu）

結婚相手を選ぶときは、どんなところに注目すべきか。銀座の高級クラブ「クラブ由美」のオーナー・伊藤由美さんは「夫にするなら大谷翔平選手のような男性がいい。その理由は年収の高さでも、ルックスの良さでもない」という――。（第2回）〈続きを読む〉

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PRESIDENTまとめPRESIDENT Onlineで読者のみなさまから人気の高かった記事を、テーマごとにまとめてご紹介します。

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（PRESIDENTまとめ）