８月２９、３０日に日本テレビ系で放送される「２４時間テレビ４９‐愛は地球を救う‐」のチャリティーパートナーに、ミュージカル作品をはじめ、ドラマ、映画、歌手、トーク番組のＭＣなど、多彩な分野で活躍する山崎育三郎が就任することが４日、発表された。

山崎が向き合うのは、新生児集中治療室等を退院した後も、人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養等の２４時間の医療的ケアが日常的に必要な子どもたち、“医療的ケア児”。人数は全国に推計２万１１２６人で、約２０年間で倍増（出典：こども家庭庁）。２０２１年に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行され、自治体などからの支援は責務と位置付けられたが、社会からの理解はまだ十分ではないといわれている。その姿を見かける機会はなかなかなく、「この子が生きているということを知ってほしい」という切実な思いを抱える家族を、自身も１０代で在宅介護経験を持つ山崎が取材する。

５月下旬、山崎は双子の山下順一朗さんと宗一郎さんのご自宅へ。実はこの２人、双子のピアノデュオ「兄ーズ」として活動。国際音楽コンクールの連弾部門で優勝する実力を持ち、２年前には音楽の殿堂、ニューヨークのカーネギーホールで公演を行うなど、いま注目の双子ピアニスト。そんな彼らには、９歳下の医療的ケア児の弟・弘一郎くんがいる。弘一郎くんは、生後すぐに自分で呼吸することができず、その後、大田原症候群という難病の難治性てんかんと診断された。寝たきりで人工呼吸器を装着し、移動も難しく２４時間体制で医療的ケアが必要だ。

２人は弟と暮らす中で、同じような子どもたちが生演奏に触れる機会が少ないことに気づき、施設に出向いたり、配信を利用したりして、ボランティア演奏を行ってきた

この日、自宅を訪れた山崎の前で、「兄ーズ」は慣れた手つきで弘一郎くんのおむつ替えと、“胃ろう”を使った水分補給を開始。リビングで過ごす弘一郎くんに、優しく話しかけながら「幼いころは“退院”と聞くと、元気になって帰ってくると思っていた」と話した。

心が成長するにつれ、それが叶わない現実を理解し、「いつか弟の病気を治したい」と、医師を目指す決意をしたそう。そんな２人がみせてくれたのは、弘一郎くんの“生きている証”がつまった分厚い手帳。手帳には、弘一郎くんの回復を願って小学生の「兄―ズ」が書いた何枚もの手紙や弘一郎くんの成長を記した手書きのメモと写真がぎっしり…「想いがこもった宝物だね」と山崎は思わず涙をこぼした。

■山崎育三郎のコメント

「子どもの頃から見ていた『２４ 時間テレビ』のチャリティーパートナーとして関わらせていただけることを、とても光栄に思っています。最初は、自分に何ができるのかという不安もありましたが、医療的ケア児の弟と暮らす双子ピアニストのご家族と出会い、お話を伺う中で、その大きな家族愛に心を動かされ、自分自身も等身大の自分でしっかり向き合いたいと思うようになりました。順一朗さんと宗一郎さんが医大生として学びながら、難病を抱える弟・弘一郎さんを支え続けている姿に、とても強く心を打たれました。お二人が、音楽を必要としている子どもたちのもとへ、自らピアノ演奏を届けに行く姿勢にも、大きな優しさと覚悟を感じています。この出会いを通して、今の自分にできることを誠実に届けていきたい、そしてご家族一人ひとりに寄り添っていきたいと思っています」

■チャリＴシャツは７月１日から取り扱い開始！

今年でテレビ放送３０周年を迎え、子どもから大人まで幅広い世代を魅了する「名探偵コナン」などを生み出した、漫画家・青山剛昌デザインのチャリＴシャツの取り扱い開始日が７月１日に決定。全国のイオングループ（一部店舗を除く）などで取り扱われる。