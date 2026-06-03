タレント、インフルエンサーの岸谷蘭丸（２４）が３日放送の日本テレビ系特番「深イイ話復活ＳＰ」（午後７時）に出演。偉大な母への思いを明かす一幕があった。

俳優の岸谷五朗（６１）、「プリンセス・プリンセス」の岸谷香（５９）という両親を持つ岸谷は偏差値７０超えの早稲田実業中等部に中学受験で合格。現在、世界大学ランキング・ヨーロッパ大陸１位で「ヨーロッパのハーバード」とも言われるイタリア・ボッコーニ大に在学中というエリート。現在、教育事業のベンチャー企業の社長も務めているが、金髪ロンゲの外見で「見た目的にチャラついてるとお思われる。ダメなヤツだと思うんじゃないかと不安ですけど、本当はいいヤツなんですよ」と吐露。

「２３歳になった時にふと調べると、２３の時に母親は東京ドーム公演をやってるんですよ。『Ｄｉａｍｏｎｄｓ』とか（大ヒット曲を）出してるんですよ。その時、明確に日本一になってるんですよ」と続けると「（自分と）同い年で、こいつは日本一になってたのかって。僕は子供部屋でゲームしてて。何やってるんだろう？ 恥ずかしいなって。なんとかしなきゃ自分の人生って思って」と振り返っていた。