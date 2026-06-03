²»³Ú¡¦¥¢¡¼¥È¡¦¥Õ¡¼¥É¡¦¿Í¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤Ëº®¤¶¤ê¹ç¤¦¡ÖBeachside Art Festival Nuts Party 2026¡×Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½
¹çÆ±²ñ¼Òprove LiFE¡Ê¥×¥ë¡¼¥Ö¥é¥¤¥Õ¡Ë¤Ï¡¢²»³Ú¡¦¥¢¡¼¥È¡¦¥Õ¡¼¥É¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡ÖBeachside Art Festival Nuts Party¡Ê¥Ó¡¼¥Á¥µ¥¤¥É¡¦¥¢¡¼¥È¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡Ë2026¡×¤ò¡¢2026Ç¯9·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖNuts Party¡×¤Ï¡¢2015Ç¯¤«¤éÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç10²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£²»³Ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¡¼¥É¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ä¥Þ¥ë¥·¥§¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢²»³Ú¡¦¿©¡¦¥¢¡¼¥È¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Õ¥§¥¹¤Î·Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî³«ºÅ¤Ç¤ÏÌó3,500¿Í¤¬Íè¾ì¤·¡¢ÀéÍÕ¤Î³¤ÊÕ¤Î¸ø±à¤òÉñÂæ¤ËÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼¡¢bird¡Ê¥Ð¡¼¥É¡Ë¡¢±¤¥·¥¹¥È¡¢NakamuraEmi¡¢Michael Kaneko¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë ¥«¥Í¥³¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¡£³¤ÊÕ¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¿´ÃÏ¤è¤¯¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡£ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬½¸¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÐÏ¿Âæ¿ô4,000Âæ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖKITCHENCAR¡ÇS JAPAN¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥Õ¡¼¥É¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥°¥ë¥á¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£³¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
º£²ó¤ÏÂè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢SOIL&¡ÉPIMP¡ÉSESSIONS¡Ê¥½¥¤¥ë¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ô¥ó¥×¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¢Kan Sano¡¢Àé¿Ò with ÎëÌÚ°æºé¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä½ÐÅ¹¾ðÊó¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢º£¸å¸ø¼°SNS¡¦¸ø¼°HP¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Beachside Art Festival Nuts Party 2026³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯9·î27Æü¡ÊÆü¡Ë10:30¡Á19:00
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÛÂç¿Í·ô¡ÃÁ°Çä \2,000¡ÊÅöÆü\2,500¡Ë¾®¿Í·ô¡Ê¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¡Ë¡Ã\500¡Ü¥Ê¥Ã¥Ä¤¯¤¸ÉÕ¤SPECIAL THANKS¡Ã\5,000
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÃæ±û¹Á1ÃúÌÜ10)ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§043-244-5111¼çºÅ¡§¹çÆ±²ñ¼Òprove LiFE±¿±Ä¡§´ë²è¡¿±¿±Ä¡¡Nuts Party ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°HP¡§https://www.nuts-party.jp/¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡§https://www.nuts-party.jp/ticket2026/