¡ÖÀÊÌ¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹Î®½Ð¡×´Ú¹ñÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¼Õºá¡¢¥Ï¥Ã¥¥ó¥°Èï³²Êó¹ð¡ÚÁ´Ê¸¡Û
´Ú¹ñ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVING¡×¤¬¡¢¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÎ®½Ð»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
TVING¤Ï6·î3Æü¡¢¸ø¼°À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¤â´óÉÕ¡¢Êç¶âÃÄÂÎ¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊóÎ®½Ð
¡ÖTVING¤ÏºÇ¶á¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ñ°÷ÍÍ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤·¤¿»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¡¢»ö¾Ý¤ò³ÐÃÎ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Á¼ÃÖ¤ò¶¯²½¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖÎ®½Ð¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢²ñ°÷ID¡¢»áÌ¾¡¢À¸Ç¯·îÆü¡¢ÀÊÌ¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢½»Ì±ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡ÊÆüËÜ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ËÁêÅö¡Ë¤ä·èºÑ´ØÏ¢¤ÎÍ¸ú¤Ê¾ðÊó¤ÏÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Î®½Ð¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²ñ°÷ÍÍ¤ÎËü¤¬°ì¤ÎÈï³²¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±°ì¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëTVING¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÊÑ¹¹¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
TVING¸ø¼°À¼ÌÀ¤ÎÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡þ
TVING¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
TVING¤ÏºÇ¶á¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤ê²ñ°÷ÍÍ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤·¤¿»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¡¢»ö¾Ý¤ò³ÐÃÎ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Á¼ÃÖ¤ò¶¯²½¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Î®½Ð¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢²ñ°÷ID¡¢»áÌ¾¡¢À¸Ç¯·îÆü¡¢ÀÊÌ¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢½»Ì±ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¤ä·èºÑ´ØÏ¢¤ÎÍ¸ú¤Ê¾ðÊó¤ÏÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Î®½Ð¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
²ñ°÷ÍÍ¤ÎËü¤¬°ì¤ÎÈï³²¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±°ì¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëTVING¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÊÑ¹¹¤ò¿ä¾©¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
TVING¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤ÎÄÌÃÎ¤ª¤è¤Ó¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥ÈÆÃÊÌ°ÆÆâ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Èï³²¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ°÷ÍÍ¤ËÂçÊÑ¤Ê¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢½Å¤Í¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ÄÉ²Ã¤Î°ÆÆâ¤¬É¬Í×¤Ê»ö¹à¤äÈï³²µßºÑ¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÉ¤Ã¤ÆÊÌÅÓ¤´°ÆÆâ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£