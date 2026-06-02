見取り図、2年ぶり『見取り図盆踊り』開催決定 盛山晋太郎・リリーコメント＆出演ラインナップ発表
お笑いコンビ・見取り図（盛山晋太郎、リリー）による盆踊りイベント『見取り図盆踊り』が2年ぶりに復活し、8月21日・22日（土）の2日間、大阪・堂島リバーフォーラムで開催されることが決まった。
【動画】「これが最初の出会いか」電撃結婚の見取り図リリー、お相手との顔出し2ショット
イベントのキャッチコピーは「節目ではしゃぐ男たち」で、見取り図の20年目イヤーを彩る盆踊りイベントとなる。盆踊りだけではなく、見取り図をはじめ、たくろうや、エバース、ロングコートダディなど、各賞レースの決勝に進出している実力者たちによるネタや、レイザーラモンRGや藤崎マーケットら大阪・関西万博を盆踊りで盛り上げたメンバーのパフォーマンスも予告する。
チケットは、2日午後10時より見取り図ファンクラブ「見取り図ポッセ」で先行受付を開始。
■見取り図・盛山晋太郎 コメント
1年空いて久しぶりの見取り図盆踊り開催です！皆様ぜひ一緒に踊りましょう！夏の風物詩にしていきたいです！
■見取り図・リリー コメント
Shall we Dance？って感じです！踊りましょう！
『見取り図盆踊り 2026』
【日時】2026年8月21日（金）開場15:00／開演17:00
2026年8月22日（土）開場10:00／開演12:00
【会場】堂島リバーフォーラム（大阪市福島区福島1丁目1−17）
【出演】見取り図
・8月21日（金）
アインシュタイン、エバース、熊元プロレス（紅しょうが）、コットン、
コロコロチキチキペッパーズ、ジェラードン、ジャングルポケット、ビスケットブラザーズ、マユリカ、レイザーラモン、ロングコートダディ
・8月22日（土）
今井らいぱち、蛙亭、カベポスター、さや香、たくろう、田津原理音、ダブルヒガシ、ツートライブ、藤崎マーケット、フースーヤ
【動画】「これが最初の出会いか」電撃結婚の見取り図リリー、お相手との顔出し2ショット
イベントのキャッチコピーは「節目ではしゃぐ男たち」で、見取り図の20年目イヤーを彩る盆踊りイベントとなる。盆踊りだけではなく、見取り図をはじめ、たくろうや、エバース、ロングコートダディなど、各賞レースの決勝に進出している実力者たちによるネタや、レイザーラモンRGや藤崎マーケットら大阪・関西万博を盆踊りで盛り上げたメンバーのパフォーマンスも予告する。
■見取り図・盛山晋太郎 コメント
1年空いて久しぶりの見取り図盆踊り開催です！皆様ぜひ一緒に踊りましょう！夏の風物詩にしていきたいです！
■見取り図・リリー コメント
Shall we Dance？って感じです！踊りましょう！
『見取り図盆踊り 2026』
【日時】2026年8月21日（金）開場15:00／開演17:00
2026年8月22日（土）開場10:00／開演12:00
【会場】堂島リバーフォーラム（大阪市福島区福島1丁目1−17）
【出演】見取り図
・8月21日（金）
アインシュタイン、エバース、熊元プロレス（紅しょうが）、コットン、
コロコロチキチキペッパーズ、ジェラードン、ジャングルポケット、ビスケットブラザーズ、マユリカ、レイザーラモン、ロングコートダディ
・8月22日（土）
今井らいぱち、蛙亭、カベポスター、さや香、たくろう、田津原理音、ダブルヒガシ、ツートライブ、藤崎マーケット、フースーヤ