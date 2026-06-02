すりぃ×KANA-BOON、初のコラボ曲「チューインガム」リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シンガーソングライターとして、ボカロPとして、Aoooのギタリストとして、国内外で八面六臂の活躍を見せるすりぃが、約半年ぶりとなるニューシングルをリリースすることを発表。同じく大阪をルーツに持つKANA-BOONとのコラボレート曲「チューインガム feat. KANA-BOON」が、6月9日より配信される。

■地元・大阪のラジオに生出演も！

本作は、作詞・作曲をすりぃと谷口鮪（KANA-BOON）が共作し、編曲はすりぃとKANA-BOONメンバー全員で手掛けたという意欲作。すりぃにとってバンドとのコラボレート楽曲制作は初の試みとなる。

そしてこの楽曲は、すりぃとKANA-BOONそれぞれの地元である大阪のラジオ局FM802『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-』にて、リリース前日となる6月8日に全国初オンエアされることが決定。さらに当日は、すりぃと谷口鮪が揃って生出演。これまで揃ってメディアに出演することのなかったふたりにより、楽曲の制作秘話を含め、お互いの地元でどのような話が飛び出すのか注目が集まる。

このたびジャケット写真（メイン写真）とともに、6月9日に公開されるMVのティザー映像も解禁。わずかながらに、この楽曲の手がかりを掴むことができる。

現在、すりぃはAoooの全国ツアー中、KANA-BOONも47都道府県ツアーが佳境を迎えるという、ともに精力的な活動の真っ只中で産み落とされた、まったく予測のつかない2組のコラボレート楽曲。わずかに公開された数秒のイントロに想像を膨らませながら、初オンエアを待とう。

■リリース情報

2026.06.09 ON SALE

すりぃ

DIGITAL SINGLE「チューインガム feat. KANA-BOON」

https://kmu.lnk.to/ChewingGum

■番組情報

FM802『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN GOes ON!!-』

06/08（月）21:00～23:54

※すりぃ・谷口鮪（KANA-BOON）生出演＆「チューインガム」初オンエア

■関連リンク

『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN GOes ON!!-』番組サイト

https://funky802.com/rockkids/

すりぃ OFFICIAL SITE

https://three0303.com/

KANA-BOON OFFICIAL SITE

https://sp.kanaboon.jp/