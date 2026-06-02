モナキ、話題曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」テレビ初歌唱 M!LK曽野舜太も「会えるのを楽しみにしてました」
人気沸騰中の4人組グループ・モナキが、2日に生放送されたNHK『うたコン』に出演し、話題のデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をテレビ初歌唱した。
【写真】なんでそこ？ モナキ、ひらパー「摩訶不思議堂」前で集合ショット
同曲はキャッチーなフレーズと耳に残るメロディーで注目を集め、TikTokを中心に“大バズり”している楽曲。この日は東京都内でイベントを開催していたモナキが、『うたコン』生放送中にイベント会場からNHKホールへ移動するという特別な演出も行われた。
番組内では移動の様子も紹介される中、モナキはギリギリで到着し、NHKホールのステージへ駆け込んだ。息が上がった様子ながらも、テレビ初歌唱となる「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をパワフルに披露した。
この日はM!LKの曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人も出演し、村下孝蔵の名曲「初恋」を歌唱。曽野はモナキについて「めちゃめちゃ会えるのを楽しみにしてました。このまま世界に羽ばたいちゃうんじゃないですか、しらんけど」とコメントし、その活躍ぶりに驚いている様子を見せた。
また、番組の冒頭では、この日に死去したことが発表された歌手の菅原洋一さんを出演者が追悼した。
【写真】なんでそこ？ モナキ、ひらパー「摩訶不思議堂」前で集合ショット
同曲はキャッチーなフレーズと耳に残るメロディーで注目を集め、TikTokを中心に“大バズり”している楽曲。この日は東京都内でイベントを開催していたモナキが、『うたコン』生放送中にイベント会場からNHKホールへ移動するという特別な演出も行われた。
この日はM!LKの曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人も出演し、村下孝蔵の名曲「初恋」を歌唱。曽野はモナキについて「めちゃめちゃ会えるのを楽しみにしてました。このまま世界に羽ばたいちゃうんじゃないですか、しらんけど」とコメントし、その活躍ぶりに驚いている様子を見せた。
また、番組の冒頭では、この日に死去したことが発表された歌手の菅原洋一さんを出演者が追悼した。