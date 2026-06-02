関空に“新・日本みやげ”登場…外国人驚き USJの公式ストア・自販機・空港限定グッズが登場
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）の国内空港初出店となる常設オフィシャルショップが2日、関西国際空港にオープンした。
【写真多数】「ユニバーサル・スタジオ・ストア 関西国際空港店」でしか買えない限定グッズ
「ユニバーサル・スタジオ・ストア 関西国際空港店」は、リノベーションされた第1ターミナル・国際線出国エリアに誕生。ウッディー・ウッドペッカーやウィニー・ウッドペッカーが駆けつけ、オープニング・セレモニーが開催された。
ショップには、世界中の多様なニーズに応えるバラエティー豊かなラインナップを取りそろえる。また、パーク外では初となるグッズ専用の自動販売機や、パークの仲間たちのオリジナルフレームで撮影できる「フォトブース」などが楽しめる。
注目アイテムは空港限定グッズで、ここでしか手に入らないぬいぐるみや、ぬいぐるみキーチェーンも新たに登場する。また、国内線出発フロアにもグッズ専用自動販売機がある。
■ユニバーサル・スタジオ・ストア 関西国際空港店
店舗場所：関西国際空港 第1ターミナル2階
国際線出国エリア（保安検査後）
グッズ専用自動販売機（2ヶ所）
1）国際線出国エリア（第1ターミナル2階・保安検査後／ユニバーサル・スタジオ・ストア横）
2）国内線出発フロア（第1ターミナル2階・保安検査前）
フォトブース
国際線出国エリア（第1ターミナル2階・保安検査後／ユニバーサル・スタジオ・ストア横）
来店者の声
「3日前にユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ行きました。その時にはあまり時間がなかったので、空港でショッピングできてよかったです。また日本に来たら寄りたいと思います」（30代・台湾からの旅行客）
「日本のおみやげを探していたら、ここ（新ショップ）で子どもたちが好きなキャラクターに出会えたので、たくさん買いました。帰ったら早く渡したいです」（30代・ドイツからの旅行客）
「クルーから空港限定グッズだと聞いて、おさるのジョージのぬいぐるみを買いました。とってもかわいいですね！」（40代・台湾からの旅行客）
合同会社ユー・エス・ジェイ マーチャンダイズ部・部長 糊憲一郎 (のり けんいちろう) コメント
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン直営の常設オフィシャルショップを、関西国際空港という魅力的なロケーションにおいてオープンできましたことを、大変嬉しく思います。パークでご体験いただいた心に残る“超元気”体験とその思い出が、本ショップを起点に世界へと広がっていく重要な拠点になるものと考えております。また、本ショップが世界とゲストの皆さまをつなぐ新たな接点となり、ご旅行のひとときをより一層豊かに彩る特別な体験をお届けしてまいります。
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.
(C) Nintendo
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.EJ6060201
CG: (R) & (C) Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.
(C) Walter Lantz Productions LLC
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & (C) 2026 Universal Studios.
【写真多数】「ユニバーサル・スタジオ・ストア 関西国際空港店」でしか買えない限定グッズ
「ユニバーサル・スタジオ・ストア 関西国際空港店」は、リノベーションされた第1ターミナル・国際線出国エリアに誕生。ウッディー・ウッドペッカーやウィニー・ウッドペッカーが駆けつけ、オープニング・セレモニーが開催された。
ショップには、世界中の多様なニーズに応えるバラエティー豊かなラインナップを取りそろえる。また、パーク外では初となるグッズ専用の自動販売機や、パークの仲間たちのオリジナルフレームで撮影できる「フォトブース」などが楽しめる。
■ユニバーサル・スタジオ・ストア 関西国際空港店
店舗場所：関西国際空港 第1ターミナル2階
国際線出国エリア（保安検査後）
グッズ専用自動販売機（2ヶ所）
1）国際線出国エリア（第1ターミナル2階・保安検査後／ユニバーサル・スタジオ・ストア横）
2）国内線出発フロア（第1ターミナル2階・保安検査前）
フォトブース
国際線出国エリア（第1ターミナル2階・保安検査後／ユニバーサル・スタジオ・ストア横）
来店者の声
「3日前にユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ行きました。その時にはあまり時間がなかったので、空港でショッピングできてよかったです。また日本に来たら寄りたいと思います」（30代・台湾からの旅行客）
「日本のおみやげを探していたら、ここ（新ショップ）で子どもたちが好きなキャラクターに出会えたので、たくさん買いました。帰ったら早く渡したいです」（30代・ドイツからの旅行客）
「クルーから空港限定グッズだと聞いて、おさるのジョージのぬいぐるみを買いました。とってもかわいいですね！」（40代・台湾からの旅行客）
合同会社ユー・エス・ジェイ マーチャンダイズ部・部長 糊憲一郎 (のり けんいちろう) コメント
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン直営の常設オフィシャルショップを、関西国際空港という魅力的なロケーションにおいてオープンできましたことを、大変嬉しく思います。パークでご体験いただいた心に残る“超元気”体験とその思い出が、本ショップを起点に世界へと広がっていく重要な拠点になるものと考えております。また、本ショップが世界とゲストの皆さまをつなぐ新たな接点となり、ご旅行のひとときをより一層豊かに彩る特別な体験をお届けしてまいります。
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.
(C) Nintendo
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.EJ6060201
CG: (R) & (C) Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.
(C) Walter Lantz Productions LLC
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & (C) 2026 Universal Studios.