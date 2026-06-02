冨田ラボが、新曲「二人の天照」を6月3日リリースすることを発表した。

約半年ぶりとなる新曲は、メインボーカルには、ユニット・Natsudaidaiでも活躍する新メンバーのヨウ（Vo）を起用し、作詞には、兼ねてから交流のあるプロデューサー・原口沙輔が参加。冨田ラボの緻密で重層的なオーケストレーションのトラックメイクの上を、原口沙輔による独創的な言葉と、ヨウの透明感溢れる歌声が本作に息吹を吹き込んだ冨田流アーバンポップスになっているという。

そして、7月には現体制初となるライブも決まっている。7月8日にビルボードライブ東京、9日にビルボードライブ大阪で開催される＜the birds of four LIVE!＞では、「二人の天照」含む多くの楽曲がライブ初披露される予定となっている。

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◾️冨田恵一 コメント

ヨウさんが歌っているのを見ていると本当に楽しい気分になります。しかもその歌声には楽しさと同時に必ず適度な憂いも含まれていて、そのバランスが絶妙です。

そんなヨウさんをイメージして作曲したのち、作詞を原口沙輔さんにお願いすることを思いつきました。もちろん沙輔さんは音楽家として素晴らしいんだけど、選ぶ言葉、作詞という部分だけ切り取っても十分興味深い人です。最高の歌詞を書いてくれました。

この曲のD セクションは、沙輔さんが作詞してくれることになった喜びで急に思いついたセクションです。アレンジも歌詞にインスパイアされた部分が大きいですね。

何億回も聴いて！

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◾️Natsudaidai・ヨウ コメント

最初に冨田さんから送られてきたトラックを聴いた時点で、これを自分が歌うんだという緊張と同時に、完成した時どうなるんだろうという楽しみがありました。

感情や日々の出来事が天気みたいに描かれていく歌詞や、どんどん景色が変わっていくようなトラックが本当に印象的で、歌いながらこの曲の世界にどんどん引き込まれていきました。

特に、コーラスが重なっていく後半の展開は、この曲の魅力が一気に広がる瞬間だと思っています。ラストサビ前から最後にかけての盛り上がりもすごく好きなので、ぜひじっくり聴いてもらえたら嬉しいです。

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◾️原口沙輔 コメント

作詞をさせていただきました、原口沙輔です。

お話をいただいた時に、「デモを聴いたイメージで自由に！」と仰っていただき、特にお題もなく、かなり聴き込みながら考えた覚えがあります。

テーマを決めるまでが一番じっくり時間を使いました。

ふわっと「二人の人間の関係性」が書きたいとは思いつつ、デモを聴いているうちにふと「天気…」と思いまして、自分のこの曲に対する印象が段々と「天気」で固まり、以降はするっと決まりました。

心情が天候に影響する二人の話というのは、現実ではあり得ないのですが、自分が調子の悪い時にちょうど雨だったり、よく眠れた日に晴れていたり、日頃ふとリンクしているように感じたことがあり、あながち嘘でもない、けど架空の、架空の世界線でのエッセイのようなものです。

そう思って聴いていただけると、より“たのしめる”と思います。よろしくお願いします！

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◾️＜the birds of four LIVE!＞ ◇ビルボードライブ東京（1日2回公演）

2026年7月8日（水）

1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30 ◇ビルボードライブ大阪>（1日2回公演）

2026年7月9日（木）

1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30 ▼メンバー情報

冨田ラボ・冨田恵一（Gt & Key）

Arche（Vo）

磯野くん from YONA YONA WEEKENDERS（Vo）

北村蕗（Vo）

ヨウ from Natsudaidai（Vo）

上原俊亮（Dr）

鈴木正人（Ba）

樋口直彦（Gt）

和久井沙良（Key） ▼チケット情報

＜東京＞

DXシートDUO \23,200-（ペア販売）

DUOシート \22,100-（ペア販売）

DXシート カウンター \11,600-

S指定席 \10,500-

R指定席 \9,400-

カジュアル \8,900-（1ドリンク付） ＜大阪＞

BOXシート \22,100-（ペア販売）

S指定席 \10,500-

R指定席 \9,400-

カジュアル \8,900-（1ドリンク付） ※チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+（イープラス）にてご購入いただけます。

※ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。

※HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスを、

ひとつのIDでご利用いただくためのIDです。（https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/ 参照） ▼公演に関するお問い合わせ

・ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/

・ビルボードライブ東京：03-3405-1133

〒107-0052東京都港区赤坂9丁目7番4号 東京ミッドタウン ガーデンテラス4F

・ビルボードライブ大阪： 06-6342-7722

〒530-0001大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号 ハービスPLAZA ENT B2