『ポケパーク カントー』台風接近であす3日は臨時休園 チケットは全額返金
ポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』（よみうりランド遊園地内）の公式サイトが2日、更新され、台風6号接近のため3日は臨時休園することを発表した。
【写真】リアルすぎる！リザードンやイワーク 『ポケパーク カント―』エリア紹介
公式サイトでは「平素よりポケパーク カントーをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。台風接近にともない、お客さまの安全を最優先に考え、以下の日程において臨時休園とさせていただきます」とし、あす3日は終日休園すると説明。
チケット購入者へは、「臨時休園日のチケットにつきましては、キャンセル対応（全額返金）をさせていただきます。詳細につきましては、別途ご登録のメールアドレス宛にご案内いたします。※日付変更のご要望については承りかねます。ご不便をおかけいたしますが、改めてご希望の日程でチケットのご購入をお願い申し上げます」と伝えた。
また、今後の営業は、6月5日以降は通常営業を予定している。
『ポケパーク カントー』は、よみうりランド内で既存施設の大規模改修に加えて、未利用エリアを新たに整備した約2.6ヘクタールの完全新エリア。600匹を超えるポケモンが生息する「森」と「街」をめぐる冒険を体験でき、すべてのトレーナーに忘れられない発見をもたらす、ポケモンいっぱいのトレーナーズエリアとなる。
【写真】リアルすぎる！リザードンやイワーク 『ポケパーク カント―』エリア紹介
公式サイトでは「平素よりポケパーク カントーをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。台風接近にともない、お客さまの安全を最優先に考え、以下の日程において臨時休園とさせていただきます」とし、あす3日は終日休園すると説明。
また、今後の営業は、6月5日以降は通常営業を予定している。
『ポケパーク カントー』は、よみうりランド内で既存施設の大規模改修に加えて、未利用エリアを新たに整備した約2.6ヘクタールの完全新エリア。600匹を超えるポケモンが生息する「森」と「街」をめぐる冒険を体験でき、すべてのトレーナーに忘れられない発見をもたらす、ポケモンいっぱいのトレーナーズエリアとなる。
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