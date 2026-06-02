現役時代はロッテなどで活躍した元楽天監督の今江敏晃さんが、１日放送のＢＳ１０「ダグアウト！！！」（月曜・午後９時）に出演。現役当時、ＰＬ学園の先輩で元中日・立浪和義さんへのあいさつ事情を明かした。

まずは身だしなみが大事なようで「ロッテは当時チャラチャラというか、当時のドラゴンズはきっちりしていて、色でいうと怖い色…」と明かすと、共演者でこちらもＰＬ学園ＯＢで元楽天監督の平石洋介さん、番組ＭＣでお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右、ＰＬ学園の先輩である上重聡アナからは「なんで色で言ったんや」と内容そっちのけで総ツッコミを受けた。

中日の練習を入念にチェックし、立浪さんの打撃練習の時間にはいち早くスタンバイ。練習が終わると即座にベンチに下がるため、すぐ近くで待機していたという。今江さんによると中日戦となると、ロッカーでもチームメートが「『いつ行くねん、いつ行くねん』って盛り立てるんです。楽しんでいるんですよ。相手チームでさえ『おっ、来てるで』って。その姿も期待されてるんです」と苦笑いを浮かべた。平石さんも「わかるわ〜、それ」とうなずくしかなかった。

「先輩はカジュアルな感じで優しくしてくれるんですけど、まわりが盛り立てるから…。僕らも『おはようございます、失礼します』、手と足（左右）そろっていくみたいな…」と独特の緊張感を明かすと、岡田が「そこまでせんでええわ。野球以外も大変や」と爆笑していた。