岩井千怜が1200万円獲得 吉田優利は今季初トップ10入りで600万円ゲット【米国女子賞金ランキング】
米国女子ツアー「ショップライトLPGA」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【スイング写真】岩井千怜はフェードもドローも自由自在 クラブの下ろし方がカギだった
今大会で3季ぶりの勝利を挙げたセリーヌ・ビュティエ（フランス）が30万ドル（約4700万円）を獲得。今季通算を58万8422ドル（約9300万円）として、36位から14位にジャンプアップした。日本勢最上位となる4位タイに入った岩井千怜は7万7742ドル（約1200万円）を加算し、23位から17位に浮上した。吉田優利は今季初のトップ10入り（9位タイ）で、3万8302ドル（約610万円）を獲得。13人抜きで81位に順位を上げた。日本勢トップは11位をキープした山下美夢有。そのほか、勝みなみ（19位）、岩井明愛（22位）、竹田麗央（28位）、原英莉花（34位）、畑岡奈紗（45位）、古江彩佳（52位）と続いている。ランキング1位はネリー・コルダ（米国）がキープ。2位のハナ・グリーン（オーストラリア）、3位のイン・ルオニン（中国）も順位を維持した。
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ショップライトLPGA 最終結果
【スイング写真】岩井千怜はフェードもドローも自由自在 クラブの下ろし方がカギだった
今大会で3季ぶりの勝利を挙げたセリーヌ・ビュティエ（フランス）が30万ドル（約4700万円）を獲得。今季通算を58万8422ドル（約9300万円）として、36位から14位にジャンプアップした。日本勢最上位となる4位タイに入った岩井千怜は7万7742ドル（約1200万円）を加算し、23位から17位に浮上した。吉田優利は今季初のトップ10入り（9位タイ）で、3万8302ドル（約610万円）を獲得。13人抜きで81位に順位を上げた。日本勢トップは11位をキープした山下美夢有。そのほか、勝みなみ（19位）、岩井明愛（22位）、竹田麗央（28位）、原英莉花（34位）、畑岡奈紗（45位）、古江彩佳（52位）と続いている。ランキング1位はネリー・コルダ（米国）がキープ。2位のハナ・グリーン（オーストラリア）、3位のイン・ルオニン（中国）も順位を維持した。
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