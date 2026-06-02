開催：2026.6.2

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 1 - 2 [レンジャーズ]

MLBの試合が2日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとレンジャーズが対戦した。

カージナルスの先発投手はマイケル・マグリビ、対するレンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロムで試合は開始した。

4回表、5番 エセケル・デュラン 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 STL 0-1 TEX

5回表、1番 ジョク・ピダーソン 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 STL 0-2 TEX

6回裏、6番 マシン・ウィン 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでカージナルス得点 STL 1-2 TEX

試合は1対2でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのジェーコブ・デグロムで、ここまで4勝4敗0S。負け投手はカージナルスのマイケル・マグリビで、ここまで3勝5敗0S。レンジャーズのラッツにセーブがつき、1勝1敗8Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-02 11:32:12 更新