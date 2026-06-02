タレント・上原さくらが1日、ブログを更新し、認知症になったという母とランチを楽しんだことをつづった。



【写真】「さくら、海老の天ぷら好きでしょ。あげるよ」母の愛がしみる

上原は「気温が30℃近くもあるのに、母は長袖。え?暑くないの?と思うんだけど、年寄りは筋肉が少なくて、あんまり暑くならないみたいで…外を歩くわけじゃないからいいのかな」と暑い中、長袖の母親を心配した。さらに上原は「認知症でボッケボケな母だけど、私に さくら、海老の天ぷら好きでしょ。あげるよ。と言ってくれます。笑 昔の事は所々覚えているのよね」と自分の好みを覚えてくれていることを喜んだ。続けて「でも、昔の事だから覚えていると思って話せば忘れられてるんだけど」とも記した。



上原は弟についても投稿。「私の弟は甲殻類アレルギーなので、弟の海老天も私のものに。笑 私のランチセットには海老が付いてなかったのに、なんか嬉しいな」と写真も投稿した。



上原もまた母の好みを覚えており、「母に栗のケーキを持ってきたよ」と言ったという。すると母は「あら、ホントに!?お母さんはねぇ～、栗が大好きなのよ～」と喜んだそうで、上原は「うん、それは流石に私も弟も知っている。笑」と記した。「ラップに包んで保冷剤と一緒に持ってきました」とのことで、「栗のケーキと胡桃のケーキ、どっちも食べて欲しいけど、一切れしかあげられないので(認知症だからあげただけ食べちゃうの)、栗は母に。胡桃は弟に」とそれぞれにプレゼントしたことを記した。



（よろず～ニュース編集部）