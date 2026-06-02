山寺宏一、嵐メンバーの人柄に感動 14年前『嵐にしやがれ』収録後の裏話「だから国民的スターなのか」
声優の山寺宏一が1日、自身のXを更新。活動終了を迎えた人気グループ・嵐と共演したバラエティー番組『嵐にしやがれ』の思い出を語り、嵐メンバーの人柄を伝えた。
【Xより】14年前の証拠ポスト！嵐メンバーの人柄絶賛した山寺宏一
2012年放送の同番組で共演したそうで「過去の自慢話です。2012年『嵐にしやがれ』にアニキゲストとして出演しました」とし、「『自分なんかで大丈夫かなぁと』緊張しつつ楽しく収録。隠しゲストだったので、楽屋はスタジオから離れた通路の奥にあったんだけど、収録後メンバー全員が挨拶に来てくれました」と収録後の秘話。
続けて「1人しか通れないような狭い通路に5人縦に並んで、代わるがわる1人ずつ丁寧に。『国民的スターなのに』いや『だから国民的スターなのか』と感動した瞬間でした」と人柄を絶賛した。
なお、2012年当時、山寺はX（ツイッター）にて「『声優口演in明石』に出演のため明石市に来てます。本日15時から市民会館。羽佐間道夫さんと野沢雅子さんは｢キートン｣、僕は｢チャップリン｣の無声映画に生アテします。当日券あり。まさかのアニキゲスト｢嵐にしやがれ｣も本日オンエア。収録後メンバー全員が楽屋に挨拶に来てくれて感動！」と投稿している。
【Xより】14年前の証拠ポスト！嵐メンバーの人柄絶賛した山寺宏一
2012年放送の同番組で共演したそうで「過去の自慢話です。2012年『嵐にしやがれ』にアニキゲストとして出演しました」とし、「『自分なんかで大丈夫かなぁと』緊張しつつ楽しく収録。隠しゲストだったので、楽屋はスタジオから離れた通路の奥にあったんだけど、収録後メンバー全員が挨拶に来てくれました」と収録後の秘話。
なお、2012年当時、山寺はX（ツイッター）にて「『声優口演in明石』に出演のため明石市に来てます。本日15時から市民会館。羽佐間道夫さんと野沢雅子さんは｢キートン｣、僕は｢チャップリン｣の無声映画に生アテします。当日券あり。まさかのアニキゲスト｢嵐にしやがれ｣も本日オンエア。収録後メンバー全員が楽屋に挨拶に来てくれて感動！」と投稿している。