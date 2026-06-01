サッポロビールは１日、外食店のラガービールの取り扱い店舗数を２０２６年に２５年比で１５％増を目指すと発表した。

酒税改正で減税となるビールの需要が拡大することを見込み、過去最大のキャンペーンを行う。

同社のラガービールは、主に飲食店向けに瓶で展開されており、パッケージに赤い星のマークがあることから、「赤星」の愛称で親しまれている。２６年は過去最大の国内３０の繁華街などで、赤星のマークをあしらったポーチや扇子が当たるキャンペーンを開催する。

赤星はテレビＣＭなどの大々的な広告を出しておらず、口コミを中心に取り扱い店舗が拡大している。瓶ビール市場が縮小している中で、赤星の２５年の販売数量は１９年比で約２・５倍になっている。イベントでさらに認知度を上げることを目指す。

東京都内で１日開いた説明会で、桑村美里ブランドマネジャーは「町中華やすし屋、焼き鳥店などを中心に赤星の取り扱い店舗を増やしたい」と話した。

１０月の酒税改正では、ビールと発泡酒、第３のビールの税率が３５０ミリ・リットル当たり、５４・２５円に一本化される。ビールは９・１円の減税、発泡酒、第３のビールは７・２６円の増税となる。