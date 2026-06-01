自宅で同じ電源タップを長年使い続けている人は多いのではないでしょうか。電源タップを定期的に交換すべき理由や、交換目安について、パナソニックの公式Xアカウントが紹介しています。

【豆知識】意外と短い…こちらがパナソニックが紹介する「電源タップ」の“寿命”です

安全上の理由で交換を推奨

公式アカウントは電源タップの交換が必要な理由について、「使用時にコードを引っ張ったり、踏みつけたりすると内部で電線が断線し、焼損・発火の原因になります」「周辺環境や使い方によって傷みが生じる可能性があり、電気安全上の配慮から点検・交換を推奨しております」と解説しています。

また、「電源タップの交換目安は、3〜5年と推奨されています」と、日本配線システム工業会の目安を挙げ、「いつから使っているか分からない…という方は、コード部に製造年が記載されている場合がありますので、一度ご確認ください」とアドバイス。交換する際、コードに使用開始年月を記載すると交換忘れの防止につながるということです。

この投稿に対し、SNS上では「延長の電源タップなんて一生使えると思っていた」「そろそろ買い換えた方がよさそうですね」「火事になってからでは遅い」などの声が上がっています。