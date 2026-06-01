「可愛すぎますって」23歳フィギュア女子、キャミ姿で休息満喫　プライベートショットに反響「凄く素敵です」

紀平梨花がオフ満喫ショットを公開した(C)Getty Images

フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花がインスタグラムを更新し、プライベートショットを公開している。

23歳の紀平はインスタで「晴れ！！ #dayoff #withmother」と記し、ブルーグレーのキャミソールと黒のデニム姿でオフを満喫している写真を複数枚公開した。

【写真】「たまらなく可愛い」紀平梨花のオフ満喫ショットをチェック

SNS上のファンからは「いつ見ても最高にかわいい」「凄く素敵です 可愛い 大好きです」「可愛すぎますって」「あらっ梨花ちゃん とってもいい感じ」「束の間の休息を満喫していますね」「梨花ちゃん素敵です」「可愛いなぁー」「たまらなく可愛い」と、続々とコメントが寄せられた。

紀平は5月29日に早稲田大学スケート部への入部が発表され、注目を集めた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]