「可愛すぎますって」23歳フィギュア女子、キャミ姿で休息満喫 プライベートショットに反響「凄く素敵です」
紀平梨花がオフ満喫ショットを公開した(C)Getty Images
フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花がインスタグラムを更新し、プライベートショットを公開している。
23歳の紀平はインスタで「晴れ！！ #dayoff #withmother」と記し、ブルーグレーのキャミソールと黒のデニム姿でオフを満喫している写真を複数枚公開した。
【写真】「たまらなく可愛い」紀平梨花のオフ満喫ショットをチェック
SNS上のファンからは「いつ見ても最高にかわいい」「凄く素敵です 可愛い 大好きです」「可愛すぎますって」「あらっ梨花ちゃん とってもいい感じ」「束の間の休息を満喫していますね」「梨花ちゃん素敵です」「可愛いなぁー」「たまらなく可愛い」と、続々とコメントが寄せられた。
紀平は5月29日に早稲田大学スケート部への入部が発表され、注目を集めた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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