楽天市場は1日、「2026年夏トレンド予測」を発表した。気象庁による猛暑予想を背景に、酷暑日を「攻略」するための冷却グッズや避暑アイテムが注目を集めている。

暑さ対策グッズ市場の急速な拡大と背景

気象庁が発表した3カ月予報によると、全国的に気温が平年より高くなり、猛暑日や40度以上の「酷暑日」も予想されている。楽天市場における暑さ対策関連商品の流通総額は、2020年から2025年で6.4倍に拡大。暑さ対策グッズが、もはやインフラとして定着したとしている。また、5月末時点での関連商品は約60万点にのぼり、前年同期の約40万点から約1.6倍に増加した。

アンケート調査では、夏の暑さが増していると感じる人が約9割に達する一方、約3割が暑さ対策を全くできなかったと回答。「想定以上の気温で準備が間に合わなかった」「対策しても暑い」ことなどが理由として挙げられており、より実用的な対策が求められている。楽天市場マーケティング部の坂本氏は、「今年は猛暑を攻略していくグッズがトレンドだ」と語る。

楽天 楽天市場マーケティング部 坂本崇樹氏

ウェアラブル冷却武装と進化系冷却グッズ

今年の主なトレンドとして、直接体を冷やす「ウェアラブル冷却武装」が挙げられている。日傘やネックリング、ハンディファンといった定番アイテムに加え、アイスハットや空調ウェアの流通総額が大きく伸びている。特に水冷ウェアは今年の注目株として期待しているという。

水冷ベスト

水冷式ベスト（MIZUfit）

全身水冷スーツ

冷却グッズにおいては、冷却効果や持続時間、価格が重視される傾向にある。弁当の保冷などに使われ、急速冷凍や繰り返し使用が可能なステンレス製の強力保冷剤は、前年比約14.6倍と急成長。また、ペルチェ素子を搭載したネッククーラーやチタン製のアイスキューブも人気を集めている。

ステンレス製強力保冷剤やチタン製アイスキューブ

小型扇風機は、冷却プレートやスプレー加湿、スマホスタンド、温度計などの機能を備えた「多機能＋ファン」へと進化。腰掛けファンは前年比約5.6倍、首掛けファンは約1.5倍に増加した。

ペルチェ素子搭載ネッククーラーや自撮り棒になるハンディファン、腰掛けファンなど

アパレル領域では、UVカットだけでなく冷感素材を用いたアームカバーやフェイスカバーなどの遮熱アイテムが支持されている。また、日中外に出る機会が多い子供向けの暑さ対策商品は前年比約1.2倍に増加しており、機能と見た目を両立したアイテムが必須となっている。

自撮り棒になるハンディファンやアームカバー

収納用ポーチ付きアームカバーやフェイスカバー付きUVハット

ファン付き日傘や腰掛けファンなど

子供向けやベビーカー用なども

ペットに対する暑さ対策も重要なトレンド。飼い主は自身の対策よりもペットにより高い費用をかける傾向があるという。ペット用暑さ対策商品の流通総額は前年比約1.3倍、クールベッド単体では約1.5倍に伸長しており、家族の一員としてのペットの健康管理への意識の高さがうかがえる。

夏の定番グルメもアップデート

夏場の楽天市場における麺類関連商品の流通総額は、毎年6月～7月にかけて年間平均の約1.5倍に伸長。今年は冷やし中華やそうめんといった定番に加え、辛みと冷たさを融合させた「辛酸冷・麺」がトレンドだという。

宮崎県発祥のご当地グルメ「辛麺」の冷製スープ版や、中国の「酸辣湯麺」、冷やし担々麺など、食欲を刺激する辛さと涼を取れる冷たさを両立した商品が人気を集めている。猛暑で低下しがちな食欲を「辛酸冷・麺」で補うという、新しい夏の乗り切り方が定着しつつある。

家族で楽しむグルメアイテムも大きく伸長。坂本氏は、「夏休みに子どもがいるユーザーの約4割が、困りごととして食事を作る回数が増えることと回答している」と語る。こうした背景から、大容量そうめんや、手軽なレトルト・フリーズドライの素の需要が増加している。

また、食事の準備にエンターテインメント性を加えるアイテムとして、流しそうめん機の流通総額が前年同期比で約1.2倍に拡大した。

さらに、かき氷機の流通総額も約1.1倍に増加し、自宅で専門店のようなふわふわの氷が作れる機種や、果汁をふんだんに使ったプレミアムな「生シロップ」が支持されている。手間を省きつつ、家庭内での食体験を向上させる工夫が求められている。

暑さ対策として、6割以上のユーザーがアイスクリームやかき氷などのひんやりスイーツを求めている。今年は、生クリームを大福に閉じ込めた「生クリーム大福」など、解凍時間によって食感が段階的に変化する「ひんやりとろ変スイーツ」が人気を集めている。生クリーム大福の関連商品の流通総額は前年比約1.2倍に伸長した。

このほか、くずアイスやチーズテリーヌなど、冷凍庫から出して時間経過とともに半解凍のシャリシャリ感やトロトロ感を楽しめる新感覚のスイーツも注目されている。また、バウムクーヘンやトマト、バナナなどを自宅で凍らせて新しい食感を楽しむ「冷凍アレンジ」という食べ方も広がりを見せている。

楽天市場では特設ページを公開

楽天市場は、夏トレンド予測の発表にあわせて特設ページを開設した。夏を快適に過ごすための商品を紹介する「2026年暑さ対策フェア」や、夏グルメやファッションアイテムを紹介する「楽夏。」を公開している。