早いもので今年も6月に入ったが、先日、正社員の5人に1人が「六月病」を経験したことがあるとの調査結果が発表され、話題になった。

六月病とは新年度の業務や環境に一定程度慣れた前後に仕事や私生活のモチベーションが低下したり疲労感を自覚する状態のこと。

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マイナビは5月26日、「【正社員1.8万人に聞いた】六月病と評価フィードバックに関する調査2026年」の結果を発表。（従業員数3人以上の企業に勤務する全国の20～50代の正社員と企業の経営者・役員・中途採用担当者にインターネットで調査。調査期間は5月1日～8日で、有効回答数は正社員1万8464人と企業側823人）

それによると、六月病経験者は全体の19.8％。年代別にみると、20代（27.6％）が最多で、30代（23.8％）が続き比較的若い層で高い傾向がみられた。40代は17.6%、50代は13.1％だった。

また企業側も4割超が「6月は他の月と比べて従業員からのメンタル不調に関する相談が増えると感じるか」との質問に「増える」と回答した。

六月病のきっかけについては、主に「新年度の環境に慣れる過程で生じる変化」「賞与や評価への不満」「祝日が少ない時期が続くことによる意欲の低下」「梅雨時期の天候や気圧の影響」の4つの要因が挙げられ、六月病は五月病と違い、気候の変化も影響しているようだ。

「六月病の予防には基本的な生活習慣の見直しが重要で、バランスの良い食事、適度な運動、質の良い睡眠を心がけること。またストレス解消も大事で、趣味や好きなことを楽しむ時間を持つことが推奨されています」（健康ライター）

6月は梅雨入りの季節であり、祝日がないため疲労を感じやすい。自分でうまく休息を取れるように心がけたい。