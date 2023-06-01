兵庫県たつの市で母親と娘が殺害された事件で、公開手配中の男が最後に確認された橋の周辺を数日間にわたりうろついていた可能性があることがわかりました。

これはJNNが入手した防犯カメラの映像です。緑っぽいシャツに黒地に白いラインの入ったズボン姿で歩く人物。兵庫県警が殺人の疑いで公開手配中の大山賢二容疑者（42）とみられます。

大山容疑者は今月13日ごろ、たつの市の住宅で田中千尋さん（52）を殺害した疑いがもたれていて、母の澄恵さん（74）の死亡にも関与しているとみられています。

警察は20日夕方に撮影された揖保川の橋の下でイスに座る大山容疑者の画像を公開していますが、防犯カメラの映像は同じ日の午前中に橋へ向かう道路で撮影されたもので、公開された画像と同じく首にタオルを巻いているようにみえます。

捜査関係者によりますと、大山容疑者はこの橋の周辺を数日間にわたってうろついていた可能性があるということで、現場近辺に潜んでいる可能性もあるとみて捜査しています。

【情報提供】

兵庫県警 たつの署：（0791）63-0110