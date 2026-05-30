Snow Man深澤辰哉、6月1日放送『YOUは何しに日本へ？』に初登場
6月1日18時25分放送の『YOUは何しに日本へ？』（テレビ東京系）では、Snow Manの深澤辰哉がスタジオにゲストとして初登場する。
【別カット】『YOUは何しに日本へ？』に登場したSnow Man深澤辰哉
この日の放送内容は、「特撮ヒーローファンの正体は知る人ぞ知る世界的スターだった！？ “特別なイベント”の裏側まで潜入成功」「超絶ジェットコースターマニアが日本トップクラスのジェットコースターが揃う遊園地『ナガシマスパーランド』へ！」「激辛大好き7人組が下北沢の名店で壮絶な辛さのカレーに挑む！」「子供の頃からの夢“大福”を食べたい！」「象にも伝わる！？奇跡を起こすミュージシャン」。
特撮ヒーロー大好きYOUや、激辛料理に挑むYOUたちの姿に、深澤はどのような反応を見せるのか？
『YOUは何しに日本へ？』は、テレビ東京系にて毎週月曜18時25分放送。
【別カット】『YOUは何しに日本へ？』に登場したSnow Man深澤辰哉
この日の放送内容は、「特撮ヒーローファンの正体は知る人ぞ知る世界的スターだった！？ “特別なイベント”の裏側まで潜入成功」「超絶ジェットコースターマニアが日本トップクラスのジェットコースターが揃う遊園地『ナガシマスパーランド』へ！」「激辛大好き7人組が下北沢の名店で壮絶な辛さのカレーに挑む！」「子供の頃からの夢“大福”を食べたい！」「象にも伝わる！？奇跡を起こすミュージシャン」。
特撮ヒーロー大好きYOUや、激辛料理に挑むYOUたちの姿に、深澤はどのような反応を見せるのか？
『YOUは何しに日本へ？』は、テレビ東京系にて毎週月曜18時25分放送。