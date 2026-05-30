「News モーニングサテライト（モーサテ）」や「ゆうがたサテライト」のメインキャスターなどを務めたテレビ東京の塩田真弓キャスター（50）が30日、自身のインスタグラムを更新。6月末で同局を退社すると発表した。2026年はNHK、民放各局で看板アナウンサーの退社が相次いでいる。

塩田キャスターは6月末でテレビ東京を退社することを伝え、「ここまで支えてくれた家族、友人、同僚、取材でたくさんの示唆を与えてくださった皆さまそしてなんといっても叱咤激励してくださった視聴者の皆さま本当にありがとうございました」と感謝。今後については「1秒も仕事時間を減らすことなくむしろ生産性を上げて今後とも発信に携わりたいと考えています」と説明した。

塩田キャスターは立大卒業後の1999年にアナウンサーとして入社。「ワールドビジネスサテライト（WBS）」の「トレンドたまご」やフィールドキャスターなど経済分野の取材、リポートも担当。2018年には企画構想から関わったBSテレビ東京の特番「衝撃！未来テクノロジー 2030年世界はこう変わる」が優れた科学番組に贈られる科学放送高柳賞優秀賞を受賞している。

また、子育てをしながら同局の報道の顔として活躍を続け、21年3月から24年3月末までは「News モーニングサテライト」でメインキャスターを務めた。同番組卒業後も、報道番組や配信番組に出演しながら番組制作に携わっていた。

NHK、民放各局では看板アナウンサーの退社が続いている。NHK「ニュース7」や紅白歌合戦の司会などを務めた和久田麻由子アナは、3月末をもって同局を退局し、フリーに転身。

日本テレビでは、岩田絵里奈アナが3月末で同局を退社。TBSの良原安美アナも1月に退社し、フリーに転身した。フジテレビの小澤陽子アナも6月末で退社することを公表している。