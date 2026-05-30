【日本ハムファイターズ】牧野真莉愛が「巨人戦」登板、生中継へ 球団通じて“本気”コメント＜全文＞
モーニング娘。'26の牧野真莉愛が、あす5月31日にエスコンフィールドHOKKAIDO（北海道北広島市）で開催される「北海道日本ハム vs 巨人」のファーストピッチに登場する。
【写真】これぞ“推し活”…甲子園で「LOVE新庄」の牧野真莉愛
熱烈なファイターズファンの牧野は、エスコンフィールドで2024年6月2日、25年4月27日に続き、3年連続3回目の登板となる。24年・25年はいずれも見事なノーバウンド投球を披露しており、毎年進化を続ける、そのピッチングに注目。
ファイターズのホームゲーム全試合を生中継するCS放送・GAORA SPORTSは、
試合のほか、ファーストピッチの模様も放送。また、試合後に行われる「モーニング娘。’26スペシャルライブ」は、その一部を当日午後7時半からの再放送で届ける。
■牧野真莉愛さん 球団を通じてのコメント
日本の未来は 北海道日本ハムファイターズ
世界が羨む 北海道日本ハムファイターズ
恋をしようじゃないか！ 山崎福也投手（※崎＝たつさき）
Dance! Dancin'all of the night
“LOVE▼新庄”（※▼＝ハートマーク）
モーニング娘。'26牧野真莉愛より
■番組名
GAORAプロ野球中継（ファイターズ）「北海道日本ハム vs 巨人（5.31エスコンフィールド）」
放送日時：5月31日（日）午後0時30分〜生中継
※牧野真莉愛によるファーストピッチは、午後0時40分ごろから実施予定
再放送：5月31日（日）午後7時30分〜
解説：金子誠
実況：土井悠平
ビジボ（ジャイアンツ応援副音声）：前田幸長、佐藤由季
【写真】これぞ“推し活”…甲子園で「LOVE新庄」の牧野真莉愛
熱烈なファイターズファンの牧野は、エスコンフィールドで2024年6月2日、25年4月27日に続き、3年連続3回目の登板となる。24年・25年はいずれも見事なノーバウンド投球を披露しており、毎年進化を続ける、そのピッチングに注目。
試合のほか、ファーストピッチの模様も放送。また、試合後に行われる「モーニング娘。’26スペシャルライブ」は、その一部を当日午後7時半からの再放送で届ける。
■牧野真莉愛さん 球団を通じてのコメント
日本の未来は 北海道日本ハムファイターズ
世界が羨む 北海道日本ハムファイターズ
恋をしようじゃないか！ 山崎福也投手（※崎＝たつさき）
Dance! Dancin'all of the night
“LOVE▼新庄”（※▼＝ハートマーク）
モーニング娘。'26牧野真莉愛より
■番組名
GAORAプロ野球中継（ファイターズ）「北海道日本ハム vs 巨人（5.31エスコンフィールド）」
放送日時：5月31日（日）午後0時30分〜生中継
※牧野真莉愛によるファーストピッチは、午後0時40分ごろから実施予定
再放送：5月31日（日）午後7時30分〜
解説：金子誠
実況：土井悠平
ビジボ（ジャイアンツ応援副音声）：前田幸長、佐藤由季