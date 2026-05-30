極小サイズの赤ちゃん犬をお迎えした飼い主さん。まだ幼いこともあり、「大丈夫かな」と気にかけていたそうですが、その夜には予想外すぎる光景が広がっていたのだとか。

話題の投稿は記事執筆時点で22万再生を突破。「うらやましい」「安心しきってる」などのコメントが寄せられています。

【動画：『極小子犬』を飼った初日→『大丈夫かな』と不安に思っていたら…想定外だった『大物すぎる光景』】

お迎え初日の夜

TikTokアカウント「ranachan0225」に投稿されたのは、新しく家族となったラナちゃんのお姿。2026年2月生まれのチワポメの女の子で、ミニチュアピンシャーのチョコちゃんと暮らしているそうです。お迎え初日の夜、飼い主さんはラナちゃんにそっと視線を向けたのだとか。

するとそこには、想像以上に堂々としたラナちゃんの姿があったそう。ケージの中でお腹を完全に上へ向け、四肢をだらんと広げたまま爆睡。まだ小さな体でピンク色のお腹を無防備にさらけ出している光景は、思わず頬が緩んでしまうほど愛らしかったといいます。

まさかの“大物感”に反響

ラナちゃんは、カメラが近づいてもまったく起きる気配がなかったそう。ピクリと動くこともなく、へそ天のまま深い眠りを続けていたのだとか。環境が変わったばかりとは思えないほど安心しきった様子からは、どこか“大物感”が漂っていてクスッと笑えます。

さらに、よく遊んでよく眠り、ご飯やお薬もしっかりこなしているというラナちゃん。飼い主さんの投稿文からも、その順応ぶりに驚きつつ愛情たっぷりに見守っている様子が伝わってきます。初日からへそ天で眠る姿には、「これは只者じゃない」と感じた人も多かったようです♡

2日目に待っていた“ホラー”？

別の日の投稿では、お迎え2日目の夜のラナちゃんも紹介されていました。この日もラナちゃんは毛布の上で豪快なへそ天姿を披露。しかし飼い主さんがそっと覗き込むと、そこには少し衝撃的な光景が広がっていたといいます。

なんとラナちゃんは、目を半開きにしたまま爆睡していたそう。至近距離までカメラが近づいても瞬きひとつせず、まるで“ホラー”のような寝顔だったとか。とはいえ、その無防備すぎる姿からは、お家にもすっかり慣れて安心している様子が伝わってくるかのよう。お迎えしたばかりとは思えない落ち着きぶりに、思わず“女王様の風格”を感じてしまうのでした。

投稿には「初日とは思えないくつろぎ方」「初日にへそ天なんて安心してるんですね♡」「肝が据わってらっしゃる」「天使の寝顔＆お腹ですね」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ranachan0225」では、ラナちゃんとチョコちゃんの微笑ましい日常が投稿されています。小さな体でたっぷりの存在感を見せるラナちゃんの成長ぶりが気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ranachan0225」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。