モーニング娘｡'26の新メンバーとして、12歳の石川華望（はなの）さんが加入することが28日、グループのYouTubeチャンネルで発表されました。

リーダーの野中美希さん（26）から「石川華望ちゃん。モーニング娘。への加入が決定しました！おめでとう！」とサプライズで告げられた石川さんは、驚きでぼう然とした様子に。石川さんは「本当ですか…？」と確かめるようにつぶやき、「私、家でモーニング娘。さんに入りたいって言ってたんですよ…ヤバいです…」と念願の加入だったことを明かしました。

配信の最後には「メンバーさんに追いつけるように、もっともっと成長できるように頑張ります」と意気込みました。

石川さんは、2013年9月9日生まれの広島県出身。現在、中学1年生で、小学生だった2025年2月から『ハロプロ研修生』に所属していました。5月に行われた『Hello! Project 研修生発表会 2026 〜春の公開実力診断テスト〜』では、OCHA NORMAの『女の愛想は武器じゃない』で圧巻のパフォーマンスをみせ、ベストパフォーマンス賞に選ばれています。公式サイトによると、趣味は“冷蔵庫チェック”と“食べること”。座右の銘は“一歩一歩自分らしく！”ということです。