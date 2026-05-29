【POP UP PARADE ムラサメ L size】 受注期間：5月29日～7月22日 11月 発売予定 価格：8,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE ムラサメ L size」を11月に発売する。受注期間は7月22日まで。価格は8,800円。

本製品は、ゆずソフトがおくる恋愛ADV「千恋＊万花」より、神刀・叢雨丸の管理者「ムラサメ」を、同社のフィギュアシリーズ「POP UP PARADE」のLサイズで商品化したもの。

片足をあげ、微笑む姿を立体化しており、紫の着物や髪飾りなども細やかに表現されている。

「POP UP PARADE ムラサメ L size」

仕様：塗装済み完成品 スケール：ノンスケール サイズ：全高 約200mm

(C) 2016 YUZUSOFT/JUNOS INC.

※画像はイメージです。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。