BMI改善率46%、3大疾病入院が43%減少の傾向！ JMDC・住友生命「健康増進白書」

記事ポイント 1日1,000歩以上増やした人は健診値の改善者割合が38%から46%に上昇する傾向がん・心筋梗塞・脳卒中の3大疾病における平均入院回数が43.2%少ない傾向約18万人規模の医療ビッグデータを用いた大規模リアルワールド分析 1日1,000歩以上増やした人は健診値の改善者割合が38%から46%に上昇する傾向がん・心筋梗塞・脳卒中の3大疾病における平均入院回数が43.2%少ない傾向約18万人規模の医療ビッグデータを用いた大規模リアルワールド分析

日々の歩数が健康アウトカムにどれほど関連するか、国内最大級の医療ビッグデータを用いた分析結果が公表されます。

JMDCと住友生命が共同でまとめた「健康増進白書」は、歩数増加と健診結果・入院回数・医療費の関係性を多角的に検証したものです。

健診値の改善傾向から3大疾病の入院頻度・医療費水準まで、数値による根拠が示されています。

JMDC・住友生命「健康増進白書」





発行：株式会社JMDC・住友生命保険相互会社公表日：2026年5月29日健診値分析対象：約18万人入院回数・医療費分析対象：約8万人データ基盤：JMDCのPHRサービス「Pep Up」経由の歩数データ＋レセプトデータ・健診データ

「健康増進白書」は、JMDCが保有する26億件以上のレセプトデータと9,400万件以上の健診データ（2026年3月時点）を基盤とし、歩数増加と健康アウトカムの関係を検証した報告書です。

1日の平均歩数が1,000歩以上増加した「歩数増加群」と増加しなかった「歩数非増加群」の2グループを、健診値・入院回数・医療費の3つの視点から比較しています。

JMDCのPHRサービス「Pep Up」を通じてウェアラブルデバイス等から収集した客観的な歩数データに、レセプトデータと健診データを紐づける設計が採用されています。

群間比較はいずれも性別および年齢の影響を調整した上で実施されており、結果の信頼性を高める分析手法が用いられています。

健診値の変化





全体の傾向として、約1年間の経過に伴い、BMI・血圧・血糖値・脂質・肝機能検査といった主要な健診項目の平均値は概ね悪化する傾向が認められています。

加齢や生活習慣の変化等の影響を反映した結果と考えられています。





歩数増加群では、BMI・収縮期血圧・拡張期血圧・LDLコレステロール・空腹時血糖等において改善する傾向が認められています。

BMIに着目すると、1年後の平均変化量は歩数非増加群が+0.136であるのに対し、歩数増加群では-0.035と低下方向を示しています。

健診値改善者割合も、歩数非増加群の38%に対し歩数増加群では46%と高い水準となっています。

入院回数・医療費への影響





入院回数の比較では、歩数増加群の平均入院回数が低い傾向が示されています。

がん・心筋梗塞・脳卒中の3大疾病に限定すると、歩数増加群の平均入院回数は歩数非増加群より43.2%少ない傾向が認められています。





入院のない者を含む集団全体の平均入院医療費を比較した結果、歩数増加群では平均医療費が低い傾向が示されています。

3大疾病に限定した平均医療費は、歩数増加群が歩数非増加群と比べて42.6%少ない水準となっています。

入院患者に限定した1回あたりの平均入院医療費は両群間に差は認められておらず、入院頻度の差異が医療費全体の差として表れている構造となっている可能性が示されています。

白書の提言と背景

健康日本21（第三次）では、機械化・自動化の進展や移動手段の変化等により「日常生活における歩数」が横ばいから減少傾向にあることが課題とされています。

本白書は、こうした社会的背景を踏まえ、医療ビッグデータに基づく客観的なエビデンスとして位置づけられています。

分析から導かれた提言として、生活習慣病の前段階にある層への重点介入・3大疾病リスクの高い層への重点的な働きかけ・歩数増加施策のさらなる普及という3点が白書に明記されています。

これらの結果は因果関係を直接示すものではないものの、保険者・企業・自治体による予防・健康づくりの取組みを設計するうえで有用なエビデンスとなり得るとされています。

1日1,000歩の積み重ねがBMI改善者割合を46%に引き上げ、3大疾病の入院回数を43.2%・入院医療費を42.6%それぞれ少なくする傾向と関連することが、約18万人規模のリアルワールドデータによって示されています。

「Pep Up」を通じた歩数データとレセプト・健診データの組み合わせにより、日常の歩数増加と健康アウトカムの関係性が数値として可視化された白書となっています。

JMDC・住友生命「健康増進白書」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「健康増進白書」の分析に使われたデータはどこから取得されていますか？

A. JMDCのPHRサービス「Pep Up」を通じてウェアラブルデバイス等から収集した歩数データに、レセプトデータと健診データを紐づけて分析されています。

JMDCが保有する26億件以上のレセプトデータと9,400万件以上の健診データ（2026年3月時点）が基盤となっています。

Q. 白書の全文はどこで確認できますか？

A. 白書の全文はJMDCの公式サイトに掲載されています。

健診値分析における追加項目（HDLコレステロール・中性脂肪・GOT・GPT・γ-GTP・HbA1c・尿たんぱく等）の詳細な比較データも白書内に収録されています。

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