井上ひさし×井上芳雄×栗山民也『組曲虐殺』が集大成へ！ 27年上演決定 共演に秋山菜津子、矢吹奈子
井上芳雄が初演から小林多喜二を演じる、栗山民也の演出による井上ひさし最後の戯曲『組曲虐殺』が、2027年に集大成として上演されることが決定した。
【写真】初演から小林多喜二を演じてきた井上芳雄
本作は、プロレタリア文学の旗手・小林多喜二の生涯を、彼を取り巻く愛すべき登場人物たちとの日々を中心に描いた作品。一人の内気な青年が、なぜ29歳4ヵ月で死に至らなくてはならなかったのか。井上ひさし最後の戯曲、初演から小林多喜二を演じる井上芳雄、演出・栗山民也で集大成として届ける。
2009年の初演では、第17回読売演劇大賞・芸術栄誉賞（井上ひさし）、最優秀スタッフ賞（小曽根真）、優秀演出家賞（栗山民也）、優秀作品賞と数々の賞を受賞。また、12年にはオリジナルキャストでの再演が話題を呼び、第63回芸術選奨文部科学大臣新人賞「演劇部門」第20回読売演劇大賞優秀男優賞（井上芳雄）、同賞最優秀女優賞（高畑淳子）、第47回紀伊國屋演劇賞個人賞（神野三鈴）を受賞。栗山による研ぎ澄まされた演出、「信じて走れ」「胸の映写機」などの心に響く美しい楽曲の数々に彩られた贅沢な音楽劇である。
小林多喜二を演じる井上をはじめ、多喜二の実姉・佐藤チマ役で秋山菜津子、多喜二の恋人・田口瀧子役で矢吹奈子が出演。さらに、多喜二の妻・伊藤ふじ子を堀内敬子、特高刑事・古橋鉄雄を山崎一、山本正を土屋佑壱が演じる。音楽・演奏は小曽根真が務める。
チケットは今秋発売予定。また、ツアー公演も予定している（後日発表）。
舞台『組曲虐殺』は、東京・MoN Takanawa: The Museum of Narratives Box1000にて2027年2月6日〜28日上演。
【写真】初演から小林多喜二を演じてきた井上芳雄
本作は、プロレタリア文学の旗手・小林多喜二の生涯を、彼を取り巻く愛すべき登場人物たちとの日々を中心に描いた作品。一人の内気な青年が、なぜ29歳4ヵ月で死に至らなくてはならなかったのか。井上ひさし最後の戯曲、初演から小林多喜二を演じる井上芳雄、演出・栗山民也で集大成として届ける。
小林多喜二を演じる井上をはじめ、多喜二の実姉・佐藤チマ役で秋山菜津子、多喜二の恋人・田口瀧子役で矢吹奈子が出演。さらに、多喜二の妻・伊藤ふじ子を堀内敬子、特高刑事・古橋鉄雄を山崎一、山本正を土屋佑壱が演じる。音楽・演奏は小曽根真が務める。
チケットは今秋発売予定。また、ツアー公演も予定している（後日発表）。
舞台『組曲虐殺』は、東京・MoN Takanawa: The Museum of Narratives Box1000にて2027年2月6日〜28日上演。