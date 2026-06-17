自動運転EVバスの車内で、アバターが乗客を案内してくれる――NTT西日本、NTTビジネスソリューションズ、AVITAは5月25日、自動運転EVバス向けコミュニケーションサービス「バスあば」の開発に向けて業務提携したことを発表した。AIが応対するだけでなく、遠隔地のオペレーターがアバターを通じて接客することも可能だという。実際のデモの様子とともに紹介する。自動運転EVバスと「バスあば」なぜ今、自動運転EVバスが求められてい