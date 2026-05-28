ゴードン獲得迫るバルセロナは今夏”ビッグサマー”？ アトレティコ退団希望のアルバレスに正式オファー提示へ
ハンジ・フリック監督の攻撃的なスタイルを支えたポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキが今季限りでチームを旅立つバルセロナ。また、イングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードの去就が不透明となっている一方で、ニューカッスル・ユナイテッドからイングランド代表FWアンソニー・ゴードンを獲得することが決定的となっている。
そうしたなか、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、バルセロナはアトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスの獲得に本腰を入れる模様。獲得に向けた初の正式オファーを準備していることから、近日中にも提示するとみられており、このオファーに選手譲渡は盛り込まれないようだ。
2024年夏にマンチェスター・シティからアトレティコへ加入して以降、豊富なシュートバリエーションや高いキック精度を武器にエースとして活躍してきたアルバレス。今季も公式戦49試合で20ゴール9アシストを記録しているなかで、アトレティコは少なくとも移籍金1億5000万ユーロ（約277億9000万円）を要求するとみられているが、交渉の行方に注目が集まる。