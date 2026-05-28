日本時間午後９時半に４月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数が発表される。大方の予想は前年比３．８％上昇となっており、前年比の伸びが前月の３．５％上昇から加速すると見込まれている。１２日に４月の米消費者物価指数が発表されており、予想を上回っていた。４月の米ＰＣＥ価格指数も同様の結果になるようであれば、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げ観測が強まり、ドルが買われる可能性がある。



また、日本時間午後９時半には４月の米個人所得や４月の米ＰＣＥ、４月の米耐久財受注速報値も発表される。４月の米個人所得は、大方の予想が前月比０．４％増となっており、前月比では２カ月続けて増加するとみられ、４月の米ＰＣＥは、大方の予想が前月比０．５％増となっており、前月比では１１カ月続けて増加すると見込まれている。４月の米耐久財受注速報値は、総合の大方の予想が前月比４．０％増、輸送用機器を除いた大方の予想が同０．５％増となっており、前月比では総合が２カ月続けて増加、輸送用機器を除くと１２カ月続けて増加するとみられている。



さらに、日本時間午後９時半には１－３月期の米国内総生産（ＧＤＰ）改定値、同午後１１時には４月の米新築住宅販売件数も発表される。１－３月期の米ＧＤＰ改定値は、大方の予想が前期比年率換算２．０％増となっており、改定値の同２．０％増から変わらないと見込まれ、４月の米新築住宅販売件数は、大方の予想が年換算６６万戸となっており、前月の同６８万２０００戸を下回り、３カ月ぶりに減少するとみられている。



MINKABU PRESS

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