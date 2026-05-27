とちぎテレビ

上三川町にある栃木県立高校で２７日、高校生に向けて自転車の交通安全を呼びかける啓発活動が行われました。

自転車の安全運転に関する啓発活動が行われたのは、上三川町にある上三川高校です。

栃木県警では、自転車運転者のルール向上などを目的とした「自転車等月間」の５月、県内各地でチラシを配布するなど高校生に向けて啓発活動を行っています。

今回の活動に参加したのは、上三川高校の生徒会や生活委員の生徒と教諭、それに下野警察署の警察官などおよそ２０人です。

配布された冊子には自転車の種類やルールなどが掲載されていて、高校生に理解を促すことで交通事故の防止を図ります。

県警によりますと、栃木県内では、４月から６月にかけて自転車事故が急増する傾向があり、２０２６年１月から４月末までの自転車事故は３１６件で、このうち５０件は高校生が絡む事故だということです。

参加した人は、「ルールに気を付けてください」などと下校中の生徒たちに声をかけていました。

また、高校生が犯罪に関わる事件が相次ぐ中、啓発活動では闇バイトの危険性の周知や犯罪の抑止を図るためのチラシも配布されました。