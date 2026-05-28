市川團十郎、長女・麗禾のためにカレーを手作り “すれ違い”で会えない娘のために作り置き「すごい!!スパイスから」「愛情いっぱいでおいしそう」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が26日、自身のインスタグラムを更新。「麗禾が修学旅行へ、帰宅する頃 私は福岡、、ですからしばらく会えない、残しておきたい父の味」とつづり、長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）のために作った手作りカレーを披露した。
【写真】「すごい!!スパイスから」「愛情いっぱい」市川團十郎が作った長女・麗禾のための手作りカレー
同日にブログも更新し、スパイスから作る“本格カレー”を手作りする様子を写真とともに紹介。「麗禾に食べてほしくて、、作りました」と愛情を込めて調理したことを伝えている。
これらの投稿に対し、ファンからは「おいしそーーーーー」「すごい!!スパイスから」「本格的なカレーの作り方」「愛情いっぱいでおいしそう」「優しい、愛がいっぱいのパパの味」「麗禾ちゃん帰ってくるのが楽しみになりますね！」「麗禾ちゃん喜ぶこと間違いなし」などと、心温まるコメントが数多く寄せられている。
【写真】「すごい!!スパイスから」「愛情いっぱい」市川團十郎が作った長女・麗禾のための手作りカレー
同日にブログも更新し、スパイスから作る“本格カレー”を手作りする様子を写真とともに紹介。「麗禾に食べてほしくて、、作りました」と愛情を込めて調理したことを伝えている。
これらの投稿に対し、ファンからは「おいしそーーーーー」「すごい!!スパイスから」「本格的なカレーの作り方」「愛情いっぱいでおいしそう」「優しい、愛がいっぱいのパパの味」「麗禾ちゃん帰ってくるのが楽しみになりますね！」「麗禾ちゃん喜ぶこと間違いなし」などと、心温まるコメントが数多く寄せられている。