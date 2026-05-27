【「ff～植松が音楽のことを語りたがってるんですけど、よろしかったでしょうか？（仮）～」過去シリーズ見逃しアーカイブ配信】 第1弾 販売期間：5月24日～6月3日 第2弾 販売期間：5月31日～6月10日

作曲家・植松伸夫氏によるスペシャルトーク企画「ff～植松が音楽のことを語りたがってるんですけど、よろしかったでしょうか？（仮）～」の過去シリーズ見逃しアーカイブ配信が期間限定で実施されている。

本企画は、全世界で累計1億本以上を売り上げたRPG「FINAL FANTASY」シリーズの音楽を生み出した植松伸夫氏が、作品ごとに楽曲制作の背景や制作当時のエピソードをじっくり語るトークイベント。これまでに開催されたVol.1～Vol.6では、「FINAL FANTASY I」から「FINAL FANTASY VI」までの音楽をテーマに、スクウェア・エニックスより提供されたパラデータをもとに、植松氏本人が楽曲の構成や音づくり、制作当時の空気感を解説する。時にはピアノを弾きながら、会場からの質問に答える場面もあり、ファンにとって大変貴重な内容となっている。

また、聞き手・進行役には声優の戸塚利絵さんを迎え、作品の世界観や楽曲にまつわる当時の記憶を、会場の空気感とともに丁寧に引き出していく。

Vol.1～Vol.6を期間限定で再配信

今回の見逃し配信では、以下の過去シリーズを期間限定で楽しめる。購入後は1カ月間、何度でも視聴できる。詳細はチケット販売特設ページで確認できる。

□チケット販売特設ページ

第1弾

販売期間：5月24日（日）～6月3日（水）

Vol.1：「FINAL FANTASY I & II」

Vol.2：「FINAL FANTASY III」

Vol.3：「FINAL FANTASY IV」

第2弾

販売期間：5月31日（日）～6月10日（水）

Vol.4：「FINAL FANTASY V」

Vol.5：「FINAL FANTASY VI」前編

Vol.6：「FINAL FANTASY VI」後編

「FINAL FANTASY VII」をテーマにしたVol.7も開催予定

過去シリーズVol.1～Vol.6に続き、本企画の新シリーズとして「FINAL FANTASY VII」をテーマにしたVol.7が開催される。Vol.7は7月18日、7月25日、8月1日の3夜にわたって開催される予定だ。

「FINAL FANTASY VII」のパラデータをもとに、植松伸夫氏が楽曲を一つひとつ解説。作曲当時の空気感や音づくりの過程、名曲誕生の背景を、声優・戸塚利絵氏とのトークでじっくり掘り下げていく。

「FINAL FANTASY VII」は語るべき楽曲やエピソードが多いため、今回は3夜に分けて開催される。どのタイミングでどの楽曲の話が飛び出すかは当日までわからない本企画ならではのライブ感あふれる内容となっている。

全世界どこからでも視聴できる配信チケットおよび店内観覧チケットの詳細は以下のページで確認できる。

□「ff～植松が音楽のことを語りたがってるんですけど、よろしかったでしょうか？（仮）」のページ