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知っておきたいSpaceX上場の裏側！S&P500にはすぐ組み込まれない理由と保有ファンドへの影響

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YOU投資チャンネルが「【衝撃】S&P500には入らない!? SpaceX上場で超人気23ファンドの組み入れ時期とウエイトを完全公開！【オルカン/NASDAQ100/FANG+/Zテック20/ギガテック7】」を公開した。動画では、宇宙企業「SpaceX」の上場（IPO）が投資信託に与える影響と、人気ファンドへの組み入れ時期について詳しく解説している。



イーロン・マスク氏率いるSpaceXの上場は、目標時価総額が最大2兆ドルと人類史上最大の規模になる見込みだ。動画内でYOU氏は、これほど巨大な企業が上場した場合、株価指数に連動するインデックスファンドが機械的に株を買い付ける「強制買い」が発生すると説明。特に「Fast Entry（早期組み入れ）」という特例ルールが発動することで、ファンドによって組み入れスピードに「天と地ほどの差が生まれる」と指摘した。



具体的な組み入れ時期について、日本で人気の「オルカン（全世界株式）」は上場から10日目、「NASDAQ100」は15営業日後に組み込まれる可能性が高いという。一方、代表的な株価指数である「S&P500」については、直近の四半期と直近4四半期の合計が黒字という厳しい条件を満たす必要がある。AI関連への巨額投資などで赤字が見込まれるSpaceXはこれをクリアできず、「早くて半年後、現行のルール通りなら1年後」になると、すぐには組み込まれない意外な落とし穴を明かした。



さらにYOU氏は、早期組み入れルールがもたらす市場構造の歪みにも言及した。ヘッジファンドなどが上場直後に株を買い集め、後から買わざるを得ないインデックスファンドに高値で売りつける裁定取引が成立しやすくなると語る。このメカニズムにより、一般の積立投資家が「出口流動性（Exit Liquidity）」にされるリスクがあると警鐘を鳴らした。



動画の最後でYOU氏は、お祭り騒ぎの中で個人投資家が個別株に手を出すことの危険性を説き、投資信託の運用ルールを理解しておくことが「投資家として最強の武器になる」と結論付けた。インデックス投資の裏側を知ることで、相場の波に飲まれない冷静な視点を持てるはずだ。