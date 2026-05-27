5月25日夜、自宅で長女（18）に暴力を振るったとして現行犯逮捕されたプロ野球・巨人の阿部慎之助前監督（47）。プロ野球のシーズン真っ只中とあり、衝撃的なニュースは日本中を騒然とさせた。

「阿部前監督は次女とケンカしていた長女を注意したところ、言い返されたことで長女の胸ぐらを掴む、押し倒すなどの暴行を加えたとみられています。長女は父親とのトラブルを生成AIサービス『ChatGPT』に相談し、回答に基づいて児童相談所に連絡したといいます。警視庁渋谷署は午後7時すぎに児童相談所から連絡を受け、阿部前監督を現行犯逮捕。阿部前監督は26日未明に釈放されましたが、事件の責任をとって監督を辞任しました」（全国紙社会部記者）

阿部前監督が逮捕された25日夜は、テレビ各局でも事件をトップニュースとして速報。そんななか、一部SNSで注目を集めた“あるキャスター”が――。

それは、報道番組『news zero』（日本テレビ系）で、月曜キャスターを務める人気アイドルグループ「嵐」の櫻井翔（44）。

嵐は今月31日に東京ドームで予定されているラストライブをもって、活動終了することが発表されている。櫻井にとって25日放送の『news zero』は、嵐のメンバーとして最後の出演になることから、一部ファンの間では“放送中に何かコメントがあるのでは？”との期待が寄せられていた。

いっぽう番組では、冒頭でフリーアナウンサーの藤井貴彦キャスター（54）が阿部前監督の逮捕を速報としてアナウンス。その後、東京・銀座で発生した“スプレー噴射”事件、兵庫県たつの市で母娘が殺害された事件などが取り上げられ、番組中盤では阿部前監督を逮捕した渋谷署の前に大勢の報道陣が集まっている様子も中継された。

また、中東情勢の緊迫化で“ナフサ供給不安”に直面する医療現場を、櫻井が取材したVTRも紹介。その後、スポーツコーナー、天気予報コーナーと続いたが、櫻井が自身の活動についてコメントする場面は一切なかった。

さらに番組終了まで5分を切った終盤では、阿部前監督の逮捕を受けて球団がコメントを発表したことを報道。再び渋谷署前からの中継に切り替わり、日本テレビの岩崎陽アナウンサーが現地から最新情報を伝えた。

カメラがスタジオに切り替わると、藤井キャスターは「プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が長女に暴行を加えたとして、逮捕されたというニュースをお伝えしてまいりました。今日もご覧いただきありがとうございました。お休みになる方はおやすみなさい」と番組のエンディングを締めくくった。

その際、櫻井は藤井キャスターの隣に立っていたが、藤井キャスターのコメントに耳を傾けつつも、口を真一文字に結び、最後まで真剣な表情を崩さなかったのだ。

真顔ともいえる表情を見せた櫻井について、あるWEBメディア記者は言う。

「櫻井さんが最後まで自身の活動について言及しなかったことに、Xでは一部ファンから《櫻井くんのコメント聞きたかった》《翔くん嵐として最後のZEROだったのにコメントなかったな… きっとニュース速報のせいだ》との声も上がっていました。

ですが、櫻井さんは過去のインタビューで“嵐は嵐、ZEROはZERO”と語っていたように、一つひとつの仕事に丁寧に向き合っているといいます。25日の放送回は嵐のメンバーとして最後の出演だったとしても、巨人の監督が暴行容疑で逮捕されたという深刻なニュースが報じられるなか、キャスターとしての役割を全うしようと努めていたのではないでしょうか。

いっぽう番組放送中には、嵐のラストライブの生配信を告知するCMも流れました。櫻井さんはラストライブ終了後も、翌月曜日に放送される『news zero』に出演するものと見られています。もしラストライブが『news zero』で取り上げられれば、そのときに自身の活動に言及するのではないでしょうか」

嵐のメンバーとして最後の出演になったとはいえ、これまで通りにキャスターとしての姿勢を貫いた櫻井。そんな“プロ意識”が垣間見えた放送回に、Xではファンから労いの声が寄せられている。

《櫻井キャスター今週もありがとうございました 家族にしかわからない事はありますが、慎之助監督のニュースは驚きましたね。嵐の櫻井キャスター今夜もお疲れ様でした^ ^》

《櫻井キャスターお疲れさまでした。直前に衝撃的な速報が入り、放送内容の変更など大変な面もあったかと思いますが、今夜も社会の出来事について知り考える時間をありがとうございます。嵐の節目である5月31日に向けて、どうか心身ともに気をつけてお過ごし下さい》

《We are ARASHIのCMも流れたよ 様々なニュースについて考え、 嵐活動中最後の櫻井キャスターの姿を、目に焼き付けました…！》

《多忙を極めるハードスケジュールの中で手を抜かず続けてきたキャスターのお仕事 嵐として最後の月曜日お疲れ様でした》