あの所属事務所トイズファクトリーが謝罪「タレント様、関係者の皆様にご迷惑をおかけしました」【全文】
アーティスト・タレントのあのが所属するトイズファクトリーが26日、公式サイトで「一連の事態に関するお詫び」と掲載した。
【画像】実際の投稿…あのがXで冠番組の降板宣言
バラエティー番組『あのちゃんねる』の18日放送回で「嫌いな芸能人」を問われ、あのが女性タレントの名前を挙げる場面が放送された。
公式サイトでは「この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一連の事態によりお騒がせし、その結果としてお名前の挙がっているタレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、所属事務所として心よりお詫び申し上げます」と謝罪。
「関係者の皆様、ファンの皆様にはご心配をおかけしましたが、今後とも変わらぬご支援をいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えた。
【全文】
一連の事態に関するお詫び 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一連の事態によりお騒がせし、その結果としてお名前の挙がっているタレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、所属事務所として心よりお詫び申し上げます。
関係者の皆様、ファンの皆様にはご心配をおかけしましたが、今後とも変わらぬご支援をいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
令和8年5月26日
株式会社トイズファクトリー
【画像】実際の投稿…あのがXで冠番組の降板宣言
バラエティー番組『あのちゃんねる』の18日放送回で「嫌いな芸能人」を問われ、あのが女性タレントの名前を挙げる場面が放送された。
公式サイトでは「この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一連の事態によりお騒がせし、その結果としてお名前の挙がっているタレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、所属事務所として心よりお詫び申し上げます」と謝罪。
【全文】
一連の事態に関するお詫び 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一連の事態によりお騒がせし、その結果としてお名前の挙がっているタレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、所属事務所として心よりお詫び申し上げます。
関係者の皆様、ファンの皆様にはご心配をおかけしましたが、今後とも変わらぬご支援をいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
令和8年5月26日
株式会社トイズファクトリー