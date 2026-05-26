1児の母・長谷川理恵、夫＆息子の2人分の弁当公開「芸術的な盛り付け」「食べるのもったいないくらい綺麗」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/26】モデルの長谷川理恵が5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。2人分の手作り弁当を公開した。
【写真】52歳ママモデル「芸術的な盛り付け」彩り豊かな2人分の弁当公開
長谷川は「パパさん ボンさん」と添え、夫と息子の2人分の弁当が並んだ写真を投稿。昆布の佃煮をのせた薄紫の綺麗なご飯に「ズッキーニとジャンボにんにくと浜豚のオイスターソース炒め」、紫キャベツ、バジルの葉などを添えた彩り豊かな弁当を披露している。
この投稿は「愛情たっぷりで素敵」「全部美味しそう」「健康的で栄養満点」「芸術的な盛り付け」「食べるのもったいないくらい綺麗」「おしゃれすぎる」と反響を呼んでいる。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】52歳ママモデル「芸術的な盛り付け」彩り豊かな2人分の弁当公開
◆長谷川理恵、夫＆息子への手作り弁当披露
長谷川は「パパさん ボンさん」と添え、夫と息子の2人分の弁当が並んだ写真を投稿。昆布の佃煮をのせた薄紫の綺麗なご飯に「ズッキーニとジャンボにんにくと浜豚のオイスターソース炒め」、紫キャベツ、バジルの葉などを添えた彩り豊かな弁当を披露している。
◆長谷川理恵の投稿に「愛情たっぷりで素敵」と反響
この投稿は「愛情たっぷりで素敵」「全部美味しそう」「健康的で栄養満点」「芸術的な盛り付け」「食べるのもったいないくらい綺麗」「おしゃれすぎる」と反響を呼んでいる。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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