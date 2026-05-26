Snow Man、サブスク未解禁楽曲を6・1から配信開始 アルバム収録のユニット曲、シングルカップリングなど計72曲
9人組グループ・Snow Manがこれまでのシングル・アルバム収録曲からサブスク未解禁だった計72曲を6月1日に配信開始することを発表した。
【写真】クズでニートな最強の6つ子『おそ松さん』を演じるSnow Man
昨年4月に配信開始した初のベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』の61曲を上回る、72曲を一挙配信。今回はグループ名義の楽曲のみならず、アルバムのみに収録されていた各ユニット曲も配信されることとなり、ついにSnow Manの全楽曲がストリーミングサービスやダウンロードサービスで楽しむことが可能となる。
■6月1日 配信開始楽曲リスト
1st Debut Single「D.D. / Imitation Rain」
Snow World
3rd Single「Grandeur」
Big Bang Sweet
4th Single「HELLO HELLO」
YumYumYum 〜SpicyGirl〜
5th Single「Secret Touch」
Christmas wishes
My Sweet Girl
6th Single「ブラザービート」
REFRESH
From Today
7th Single「オレンジkiss」
Wonderful! × Surprise!
Feel the light, Lovely
8th Single「タペストリー / W」
Luv Classic
NO SURRENDER !
9th Single「Dangerholic」
ANY & EVERY
ベストフレンド
10th Single「LOVE TRIGGER / We'll go together」
NEXT
ココロヒトツ
11th Single「BREAKOUT / 君は僕のもの」
ドレス&タキシード
What's your color?
12th Single「SERIOUS」
ばきゅん
1st Album『Snow Mania S1』
Infighter
TIKI TIKI
Delicious!!!
HELLO HELLO -Movie Ver.-
Be Proud！
GRATITUDE
Acrobatic
Boogie Woogie Baby
Vanishing Over
IX Guys Snow Man
Don't Hold Back
Make It Hot
Lock on!
P.M.G. 深澤辰哉 / 向井康二 / 宮舘涼太
ADDICTED TO LOVE 岩本照 / ラウール / 佐久間大介
360m 渡辺翔太 / 阿部亮平 / 目黒蓮
2nd Album『Snow Labo. S2』
Toxic Girl
Brand New Smile
BOOM BOOM LIGHT
キッタキッテナイ
Movin' up
This is LOVE
HYPNOSIS 岩本照 / 向井康二 / 目黒蓮
ガラライキュ！ 深澤辰哉 / ラウール / 渡辺翔太
Color me live... 阿部亮平 / 宮舘涼太 / 佐久間大介
3rd Album『i DO ME』
Super Deeper
8月の青
Two 渡辺翔太 / 目黒蓮
Bass Bon ラウール / 佐久間大介
Vroom Vroom Vroom 岩本照 / 深澤辰哉 / 宮舘涼太
Gotcha! 向井康二 / 阿部亮平
4th Album『RAYS』
リンディーララ
endless night
君へ贈る応援歌
これが愛じゃないのなら
ROCK 'N' ROLL
Wha cha cha
KATANA
GLITCH 岩本照 / ラウール
Hot Flow 目黒蓮 / 佐久間大介
ナイトスケープ 深澤辰哉 / 阿部亮平 / 宮舘涼太
星のうた 渡辺翔太 / 向井康二
5th Album『音故知新』
Spark!!
くちびる
嫉妬ガール
Miss Brand-New Friday Night
約束は君と
Days
愛のせいで
Symmetry 岩本照 / 深澤辰哉
ART 阿部亮平 / 目黒蓮
地球[ヨミ：あい]してるぜ 宮舘涼太 / 佐久間大介
サンシャインドリーマー ラウール / 渡辺翔太 / 向井康二
Nine Snow Charge!!
【写真】クズでニートな最強の6つ子『おそ松さん』を演じるSnow Man
昨年4月に配信開始した初のベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』の61曲を上回る、72曲を一挙配信。今回はグループ名義の楽曲のみならず、アルバムのみに収録されていた各ユニット曲も配信されることとなり、ついにSnow Manの全楽曲がストリーミングサービスやダウンロードサービスで楽しむことが可能となる。
1st Debut Single「D.D. / Imitation Rain」
Snow World
3rd Single「Grandeur」
Big Bang Sweet
4th Single「HELLO HELLO」
YumYumYum 〜SpicyGirl〜
5th Single「Secret Touch」
Christmas wishes
My Sweet Girl
6th Single「ブラザービート」
REFRESH
From Today
7th Single「オレンジkiss」
Wonderful! × Surprise!
Feel the light, Lovely
8th Single「タペストリー / W」
Luv Classic
NO SURRENDER !
9th Single「Dangerholic」
ANY & EVERY
ベストフレンド
10th Single「LOVE TRIGGER / We'll go together」
NEXT
ココロヒトツ
11th Single「BREAKOUT / 君は僕のもの」
ドレス&タキシード
What's your color?
12th Single「SERIOUS」
ばきゅん
1st Album『Snow Mania S1』
Infighter
TIKI TIKI
Delicious!!!
HELLO HELLO -Movie Ver.-
Be Proud！
GRATITUDE
Acrobatic
Boogie Woogie Baby
Vanishing Over
IX Guys Snow Man
Don't Hold Back
Make It Hot
Lock on!
P.M.G. 深澤辰哉 / 向井康二 / 宮舘涼太
ADDICTED TO LOVE 岩本照 / ラウール / 佐久間大介
360m 渡辺翔太 / 阿部亮平 / 目黒蓮
2nd Album『Snow Labo. S2』
Toxic Girl
Brand New Smile
BOOM BOOM LIGHT
キッタキッテナイ
Movin' up
This is LOVE
HYPNOSIS 岩本照 / 向井康二 / 目黒蓮
ガラライキュ！ 深澤辰哉 / ラウール / 渡辺翔太
Color me live... 阿部亮平 / 宮舘涼太 / 佐久間大介
3rd Album『i DO ME』
Super Deeper
8月の青
Two 渡辺翔太 / 目黒蓮
Bass Bon ラウール / 佐久間大介
Vroom Vroom Vroom 岩本照 / 深澤辰哉 / 宮舘涼太
Gotcha! 向井康二 / 阿部亮平
4th Album『RAYS』
リンディーララ
endless night
君へ贈る応援歌
これが愛じゃないのなら
ROCK 'N' ROLL
Wha cha cha
KATANA
GLITCH 岩本照 / ラウール
Hot Flow 目黒蓮 / 佐久間大介
ナイトスケープ 深澤辰哉 / 阿部亮平 / 宮舘涼太
星のうた 渡辺翔太 / 向井康二
5th Album『音故知新』
Spark!!
くちびる
嫉妬ガール
Miss Brand-New Friday Night
約束は君と
Days
愛のせいで
Symmetry 岩本照 / 深澤辰哉
ART 阿部亮平 / 目黒蓮
地球[ヨミ：あい]してるぜ 宮舘涼太 / 佐久間大介
サンシャインドリーマー ラウール / 渡辺翔太 / 向井康二
Nine Snow Charge!!