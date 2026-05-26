元フジテレビアナウンサーの中村仁美（46）が26日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。巨人阿部慎之助監督が暴行の疑いで逮捕（その後釈放、監督辞任）された件についてコメントした。

阿部監督から暴行されたという長女が、チャットGTPに相談をして児童相談所に助けを求めたことで、警察に通報がいき、阿部監督が暴行の疑いで現行犯逮捕された事情について番組では経緯を説明。児童相談所は25日午後7時10分ごろ110番通報していた。番組画面には児童相談所虐待対応ダイヤルの「189」という番号が表示されていた。

MC恵俊彰は「ですから本当に危険な状況にあるときには、中村さん、ここに連絡するってことなんですね」と尋ねた。

中村は「そういうのがすぐに子どもたちが検索できるというのは、チャットGTPがスゴくいいと思うんですけれども、昔だったら、父と娘がけんかしていたら、とかひきこもちゃったらとか、母親が出ていって、話をして、で、和解に…ってなる中で、1人1台（スマホなどを）持っているので、その場ですぐ検索できてしまうところが…。なんかやっぱりせっかく家族がいたのだから、そこにひとこと相談できなかったかなぁ、と思いますし、難しいですよね。本当に虐待を受けている子にとってはスゴく救いの手になりますから」などと話した。