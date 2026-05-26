5月26日（火）放送の「相席食堂」は、猫に魅了された旅人が猫に会いに相席旅に出る「猫相席」！

©ABCテレビ

“猫の町” “坂の町”として知られる広島県尾道市。漁師町として栄えた町では漁師さんが猫に魚を与えていたことや、坂道が多く、車が少ないことから、猫がたくさん住み着き、“猫の町”と呼ばれるようになったとか。そんな町の猫に会いに来たのは、きしたかの・高野正成。妻の猫と一緒に暮らしているうちに猫好きになったという。

YouTubeのドッキリ企画で大ブレイクした高野はキレまくりのツッコミ“キレツッコミ”が持ち味だが、ひとりでの街ブラロケは初めてとあって、戸惑い気味。絶好球ともいえるキャラの地元の方にも突っ込めない。

©ABCテレビ

なかなかキレツッコミができず、手ごたえのないロケに焦る高野。しかし、腹をくくったかのように、商店街で高野の黄色い衣装を褒めた地元のお父さんに「なめてんのか！」と、唐突にキレツッコミを開始する！ ここから高野のキレツッコミが炸裂！ お店の新入社員やフレンドリーな外国人観光客、果てはスタッフにまで！？

本調子を取り戻した高野は「猫に会いたい」と、およそ20匹のねこが暮らしているという“猫の細道”へ。しかし、あいにくの雨で猫は姿を現さない。

©ABCテレビ

どうしても猫に会いたいと、フェリーで向島に渡り、大捜索。「絶対に見つける！」と焦る高野は迷走状態に！？ はたして、猫と出会えるのか？

©ABCテレビ

この日は他にも、お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョが、猫を神様として祀る風習のある宮城県の丸森町へ。“キャットフレンドリーパーソン”の資格を持つほど猫好きのマッチョが、ようやく出会えた猫のためにある楽器を奏で…。

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。26日はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。