「かなり衝撃」「キャリアの分岐点になりそう」北中米W杯メンバーの21歳日本人FWに降りかかった“まさかの事態”にネット騒然「どうするんだろ…」
現地５月25日に開催されたブンデスリーガの昇降格プレーオフ第２レグで、FW塩貝健人が所属する１部16位のヴォルフスブルクが２部３位のパーダーボルンと対戦した。
第１レグを０−０で終えていたなか、第２レグでは開始３分に先制。しかし14分にヨアキム・メーレが２枚目のイエローカードを受けて退場となり、数的不利を余儀なくされると、38分に同点弾を献上する。
このまま延長戦に突入すると、99分に勝ち越し弾を奪われる。その後、106分から途中出場した塩貝が120分に際どいヘディングシュートを放つなど、ゴールに迫ったが追いつくことはできず。ヴォルフスブルクは１−２で敗れて２部降格が決定した。
この予想外の事態にSNS上では「キャリアの分岐点になりそう」「ヴォルフスブルク降格マジか…」「かなり衝撃」「本当に心が痛む」「塩貝、どうするんだろ…」「残念すぎる」「結果論だが、塩貝は移籍早まったな」といった声があがっている。
北中米ワールドカップを戦う日本代表のメンバーに選ばれている21歳FWにとっては、まさかの悲劇となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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第１レグを０−０で終えていたなか、第２レグでは開始３分に先制。しかし14分にヨアキム・メーレが２枚目のイエローカードを受けて退場となり、数的不利を余儀なくされると、38分に同点弾を献上する。
このまま延長戦に突入すると、99分に勝ち越し弾を奪われる。その後、106分から途中出場した塩貝が120分に際どいヘディングシュートを放つなど、ゴールに迫ったが追いつくことはできず。ヴォルフスブルクは１−２で敗れて２部降格が決定した。
この予想外の事態にSNS上では「キャリアの分岐点になりそう」「ヴォルフスブルク降格マジか…」「かなり衝撃」「本当に心が痛む」「塩貝、どうするんだろ…」「残念すぎる」「結果論だが、塩貝は移籍早まったな」といった声があがっている。
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