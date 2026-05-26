「まじで超かわいい」韓国９頭身チアが南国の地で魅せた“禁断ブラックビキニ”姿にファン喝采 「クレイジー」「爆発的なボディだ」
韓国チアリーディング界のフロントランナーで、韓国ＫリーグのFCソウルでもチアリーダーを務めるアン・ジヒョンさんが公式インスタグラムを更新。夏先取りのゴージャスな水着姿を披露し、ファンの視線を釘付けにしている。
９頭身を誇る28歳は今回、バカンスで訪れている南国の地からSNSを投稿。美しい海をバックに黒のビキニに身を包んだショットなど15点の画像や動画をアップロードした。さすがはトップチアと唸らされる、鍛え上げられた圧倒的なプロポーションを公開している。
投稿をチェックしたファン＆フォロワーからはさっそく絶賛する声が続出。「まじで超かわいい！」「我らがプリンセス」「爆発的なボディだ」「誰と一緒にいるんだろうか」「クレイジーだぜ」「本物の人魚だ」などなど、コメント欄は大盛り上がりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】韓国９頭身チアが公開した“禁断のブラックビキニ姿”！
９頭身を誇る28歳は今回、バカンスで訪れている南国の地からSNSを投稿。美しい海をバックに黒のビキニに身を包んだショットなど15点の画像や動画をアップロードした。さすがはトップチアと唸らされる、鍛え上げられた圧倒的なプロポーションを公開している。
投稿をチェックしたファン＆フォロワーからはさっそく絶賛する声が続出。「まじで超かわいい！」「我らがプリンセス」「爆発的なボディだ」「誰と一緒にいるんだろうか」「クレイジーだぜ」「本物の人魚だ」などなど、コメント欄は大盛り上がりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】韓国９頭身チアが公開した“禁断のブラックビキニ姿”！